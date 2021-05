BMW 530e xDrive – Skvělé plug-in hybridní svezení

Paleta motorizací pro současnou pětku je velice rozmanitá, v případě sedanu začíná u nejlevnější 518d s dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 110 kW za 1.350.700 Kč a končí u M5 CS s 468kW osmiválcem za 4.833.400 Kč. Celkem v ceníku najdeme dokonce 18 variant.

Ty plug-in hybridní nesou označení 520e, 530e, 530e xDrive a 545e xDrive, přičemž 520e a 530e kombinují elektromotor s dvoulitrovým čtyřválcem, 545e pod kapotou ukrývá třílitrový řadový šestiválec. Přídomek xDrive samozřejmě prozrazuje přítomnost pohonu všech kol.

Zajímavý je také způsob, jakým BMW verze s externě dobíjitelným akumulátorem zařadila do ceníku – jejich ceny totiž hezky zapadají mezi podobně výkonná provedení vybavená jen spalovacím motorem. Posuďte sami:

Verze Typ pohonu Nejvyšší výkon Cena 520e plug-in hybrid 150 kW 1.426.100 Kč 520i zážehový 135 kW 1.363.700 Kč 530i zážehový 185 kW 1.475.500 Kč 520d vznětový 140 kW 1.426.100 Kč 530e plug-in hybrid 215 kW 1.541.800 Kč 530i zážehový 185 kW 1.475.500 Kč 540i zážehový 245 kW 1.638.000 Kč 530d vznětový 210 kW 1.612.000 Kč 530e xDrive plug-in hybrid 215 kW 1.610.700 Kč 530i xDrive zážehový 185 kW 1.543.100 Kč 540i xDrive zážehový 245 kW 1.706.900 Kč 530d xDrive vznětový 210 kW 1.678.300 Kč 545e xDrive plug-in hybrid 290 kW 1.868.100 Kč 540i xDrive zážehový 245 kW 1.706.900 Kč 540d xDrive vznětový 250 kW 1.804.400 Kč

V případě testovaného BMW 530e xDrive plug-in hybridní soustavu tvoří dvoukomorovým turbodmychadlem přeplňovaný celohliníkový čtyřválec a synchronní trakční elektromotor s permanentními magnety umístěný mezi motorem a osmistupňovou samočinnou převodovkou s kapalinovým měničem momentu, který je oddělený spojkou.

Spalovací motor o objemu 1998 kubických centimetrů poskytuje nejvyšší výkon 135 kW mezi 5000 až 6500 min-1 a maximální točivý moment 300 N.m dostupný od 1350 do 4000 otáček, elektromotor dosahuje výkonu 80 kW a „krouťáku“ 265 N.m.

Celkový maximální výkon soustavy činí 215 kW, točivý moment vrcholí 420 N.m.

Pohonné ústrojí doplňuje vysokonapěťový lithium-iontový 12kWh akumulátor s využitelnou kapacitou 11,15 kWh, uložený pod zadními sedadly a podlahou zavazadlového prostoru. Jeho umístění mimochodem znamená menší palivovou nádrž (46 litrů místo 68 u sedanů se spalovacím motorem) a menší zavazadlový prostor (410 litrů místo 530).

Jak funguje jako elektromobil?

Stejně jako u ostatních plug-in hybridů si i v BMW 530e xDrive můžete vybrat z několika způsobů jízdy. Sedan umí jezdit pouze na elektřinu, dále dovede nabídnout maximální dostupný výkon soustavy a samozřejmě nechybí ani hybridní režim, v němž si toky energií řídí samo auto, třeba i ve spolupráci s navigací a nastaveným cílem.

Začněme elektrickým režimem, v němž je svezení velice příjemné. Jízda je pochopitelně úžasně tichá a zvlášť v městském provozu sympaticky svižná. Ve vyšších rychlostech sice chuť zrychlovat trochu opadá, ale na pohodové cestování má elektromotor síly dost. Plug-in hybridní pětka se navíc jen na elektřinu umí rozjet až na 140 km/h, takže ji opravdu můžete v pohodě a bez větších omezení používat jako elektromobil. Tedy pokud jezdíte vzdálenosti, které se vejdou do elektrického dojezdu.

BMW 530e xDrive

Výrobce v případě sedanu 530e xDrive udává dojezd na jedno nabití 47 až 55 kilometrů, mně se ve skutečnosti povedlo s plně nabitým akumulátorem urazit nejvýš 48,2 kilometru (v tom okamžiku naskočil hybridní jízdní režim) v klidném maloměstském a mimoměstském provozu.

A spotřeba? Po Praze jsem jezdil za 23,1 kWh/100 km, mimo město pak v normálním cestovním tempu za 20,4 kW/h/100 km.

Trochu problém mám s nabíjením. Chápu, že život s plug-in hybridy by se měl odvíjet v cyklu „přes noc doma nabíjet, přes den jezdit“, ale realita není vždy takhle ideální a občas se hodí možnost dobít auto mimo domov u veřejné nabíječky. Jenže bavorák umí maximální nabíjecí výkon 3,7kW (16 A/230 V), takže akumulátor z nuly na plno nabijete za 3,6 hodiny. A to se mi zdá jako otravně dlouho. Jiné automobilky u svých plug-in hybridů nabízejí rychlejší nabíjení.

Výše uvedené údaje potvrzuje i moje zkušenost, u 22kW nabíječky jsem auto musel nechat stát 3 hodiny, 31 minut a 42 sekund, než se energie ve „vytlučené“ baterii doplnila na maximum. Jinak z klasické domácí zásuvky proces zabere 6 hodin.

Změna osobnosti

Zatímco v elektrickém režimu BMW 530e xDrive působí mimořádně kultivovaně a elegantně, po přepnutí do jednoho ze sportovních módů u něj dojde k pozoruhodné změně osobnosti. Auto poskytuje tři možnosti: klasický režim Sport, dále Sport Individual s možností přizpůsobit si chování některých částí vozu a pak také setup pojmenovaný XtraBoost, v němž má řidič k dispozici maximální dostupný výkon soustavy.

Po jeho aktivaci sedan úžasným způsobem ožije, kombinace přeplňovaného čtyřválce a elektromobilu totiž přináší nejen vysoký výkon, ale také skvělou odezvu na plyn a takový uhlazený, ale přitom razantní projev při akceleraci. Z BMW 530e se najednou stane velice rychlé auto, ochotné kdykoli vystřelit vpřed. A působí u toho mimořádně samozřejmě a lehce, je skoro jedno, v jakých otáčkách motor držíte.

Na jednu stranu je tahle pružnost objektivně obrovskou předností, na druhou se nemohu zbavit dojmu, že plug-in hybridní soustava i kvůli tomu trochu postrádá charakter. Těžko se to popisuje, ale v 530e mi chybělo těsnější spojení s motorem, práce s určitým průběhem zrychlení a radost z otáček. V plug-in hybridním bavoráku jsem dostal všechno snadno a hned, protože prostě „jen“ jede jako blázen.

Pro zajímavost jsem si v nejostřejším režimu a pořádném zápřahu také změřil spotřebu. Na 8,5 kilometru dlouhém úseku plném ostrých zatáček a vracáků, který navíc vede do Krušných hor, jsem dosáhl průměru 27,2 l/100 km.

Cestou dolů jsem pak aktivoval režim dobíjení akumulátoru za jízdy, během něhož elektřinu vyrábí spalovací motor (a něco samozřejmě dodá i rekuperace při brzdění). To sice normálně výrazně zvyšuje spotřebu paliva, ale byl jsem zvědavý, jak tato funkce bude fungovat při palivově nenáročném sjezdu z kopce, který mi pro její použití připadal jako optimální prostředí. Výsledek? Za 8,5 kilometru bavorák dobil energii na 7 kilometrů elektrické jízdy, a to s průměrem 3,3 l/100 km.

BMW 530e xDrive

A co jako hybrid?

Ještě nám zbývá hybridní mód. V něm se o všechno stará samo auto, které se snaží co nejlépe a především nejefektivněji využít oba zdroje energie. V praxi to znamená, že hybridní soustava dělá všechno pro to, aby se obešla bez pomoci spalovacího motoru.

I když palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu, systém si v akumulátoru drží dostatek energie pro elektrické rozjezdy (tedy pokud se rozjíždíte klidněji, prudší start znamená odpich s benzinovou pomocí), k zapojení čtyřválce do práce dochází až později. Během jízdy pak hybrid dvoulitr odpojuje, jak jen může. Hybridní výbava samozřejmě pracuje i s elektřinou, kterou do baterie doplňuje “plachtění” nebo rekuperace při brzdění.

Proto BMW 530e umí být zajímavě úsporné, zvlášť na cestách s takovým profilem, který umožňuje už zmíněnou práci s elektřinou a možností vyřadit spalovák. Pokud vás zajímají konkrétní naměřená čísla, tak během testu si sedan v hybridním režimu nejlépe vedl při nedálničním přesunu mezi dvěma městy, který zvládl s průměrem 6,3 l/100 km. Po Praze jsem jezdil jsem za 8,5 l/100 km a na dálnici za 8,8 l/100 km.

I díky snaze co nejčastěji nabíjet jsem vůz po týdenním testu vracel s průměrnou spotřebou 5,2 l/100 km. Právě pravidelné dobíjení představuje u plug-in hybridů cestu k nejnižší provozním nákladům, pokud tu možnost nemáte, pak pro vás auto s touto koncepcí nemá smysl.

Je to špička

Hybridní režim v 530e jinak funguje velice příjemně. Sladění jednotlivých druhů pohonu je příkladné a střídání pohonů se děje většinou jemně a tiše, často až neznatelně.

Výhrady nemám ani k převodovce, nevybavuji si okamžik, kdy by udělal něco, co by mě donutilo pozvednout obočí.

Tahle příjemně odladěná souhra jen podtrhuje celkovou kultivovanost a vyváženost pětkového sedanu. BMW 530e se ukázala jako úžasně komfortní auto s dokonalým, pocitově robustním a poctivým podvozkem a tuhou karoserií, které skvěle filtruje nerovnosti (v tom testovanému vozu pomáhala i rozumná kombinace kol a pneumatik) a v kabině je krásně tiché.

Ale i přes zaměření spíš na komfort se s ním moc hezky svezete, když budete mít chuť. Tahle plug-in hybridní pětka (navíc s pohonem všech kol) totiž hbitě mění směr, ochotně zatáčí, v obloucích se skoro nenaklání a dokáže se pevně držet zvolené stopy. Umí ale také poodhalit svou zadokolkovou podstatu, pak oceníte přesné a poměrně citlivé řízení. BMW 530e xDrive se prostě chová jako poctivý sportovně-luxusní sedan, hybrid-nehybrid.

K výbornému dojmu z vozu přispěl ještě interiér. Nejde jen o prvotřídní materiály a zpracování, ale pochválit (jako vždy) musím především blbuvzdorné, ale současně komplexní ovládání infotainmentu a palubních funkcí prostřednictvím otočného ovladače a řady klasických tlačítek.

BMW 530e xDrive

Plusy

Umírněný design

Spotřeba, úspornost

Živé pohonné ústrojí

Hodnotně působící interiér

Skvělé jízdní vlastnosti

Na plug-in hybrid slušný dojezd na elektřinu

Minusy

Drahé příplatky

Dlouhé nabíjení