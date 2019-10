BMW 540i xDrive Touring – Auto, které si vás získá

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Zatímco kolega se nedávno rozplýval nad dokonalostmi BMW M5 Competition, na mě vyšel nejvýkonnější zástupce pětkové řady Touring s benzínovým pohonem, který nese označení 540i xDrive. A i když se nejedná o nejvýkonnější pětku v provedení kombi, kterou je naftová M550d s výkonem 294 kW (400 k), rozhodně vás neochudí o všechny ty radosti, kvůli kterým máme mnichovské vozy tak rádi.

Prémiový elegán

Sedmá generace BMW řady 5 (G30/G31/G38) je na trhu od roku 2017 a od té doby se už v naší redakční garáži pár kousků protočilo. Zastavovat se proto nad designem asi nemá moc velký smysl, přesto nemohu opomenout pár zajímavých detailů testovaného modelu.

Tím nejvýraznějším je tmavě fialová barva z nabídky laků Individual, která zdůrazňuje příslušnost pětkového BMW do prémiového segmentu. V podbězích jsou pak ukryta černě lakovaná 19 palcová litá kola 664M (+47.424 Kč), která se s lakem skvěle doplňují. Pokud totiž vůz není na přímém světle a nedíváte se na něj ze správného úhlu, působí karoserie velmi tmavým dojmem.

Oku znalého milovníka vozů BMW pak jistě neunikla přítomnost sportovního M paketu a aerodynamického M paketu. Vpředu jsou instalovány adaptivní LED světlomety, které vám ochotně přisvítí do zatáčky či vystínují protijedoucí vůz, a vzadu se lesknou dvě výrazné koncovky výfukového systému. Ne jen imitace.

Specialitou kombíků BMW, na kterou ale řada lidí zapomíná, je pak možnost samostatně otevírat pouze zadní okno, namísto celých zadních dveří. A i když BMW používá toto řešení již řadu let, je to jen pár měsíců, co si jeden z představitelů automobilky postěžoval, že o této funkci spousta lidí neví. A pokud ji nebudou využívat, BMW ji přestane nabízet. A to by byla škoda, neb je to funkce velmi praktická.

Celkově vzato je zkrátka současná generace BMW nádherným vozem, což platí i pro variantu Touring, tedy kombi (G31). Dokonce i ledvinky, schopné upravovat množství nasávaného vzduchu potřebného ke chlazení motoru (technologie BMW Efficient Dynamics), mají stále rozumnou velikost a tak je pohled na pětku velmi příjemný a nemám k němu takřka žádných výhrad. Je to zkrátka pět metrů mnichovské reprezentativnosti.

Stvořeno ke zdolávání kilometrů

A stejně jako exteriér, i interiér se nese v duchu dobře známé mnichovské písničky. Po usednutí za volant mě přivítaly komfortní sedačky (+29.380 Kč), které se dají nastavit snad v každém směru. Sedák lze prodloužit, bočnice přifouknout a bederní opěrka je už snad samozřejmostí. Nastavení sedadla řidiče i spolujezdce si přitom můžete snadno uložit prostřednictvím systému iDrive.

Ten stále potvrzuje statut jednoho z nejlepších infotainmentů na trhu – a to jak kvalitou nabízených informací, tak přehledností menu a jednoduchostí ovládání. Sofistikovanou technologickou výbavu navíc doplňuje i digitální přístrojový štít, který nabízí jemnou grafiku a celkem přehledné uspořádání ve stylu klasických analogových budíků. Osobně jsem si však většinu času vystačil s velkým a barevným průhledovým (Head-up) displejem (32.240 Kč), který promítá všechny důležité informace na čelní sklo - přímo do zorného pole řidiče.

Zpracování interiéru je tradičně na vysoké úrovni. Ať už se bavíme o materiálech, kvalitě slícování nebo ergonomii. Najít si pohodlnou pozici za volantem s příjemně silným věncem je hračka, navíc máte vše na dosah ruky a současně vůz nabízí dostatek odkládacích a úložných prostor.

Sednout si při svých 183 cm sám za sebe samozřejmě nebyl žádný problém, přesto není prostor zadních sedadel při celkové velikosti vozu nijak ohromující. Ale to ostatně u mnichovských modelů nikdy nebyl. Důležitější než velikost mezery před koleny a nad hlavou je však komfort, který je vzadu opět příkladný. Svůj podíl na tom má jak příjemně tvarované opěradlo, tak poměrně dlouhý sedák. I přes přítomnost 12V zásuvky ale trochu zamrzela absence USB nabíjecích portů. Zvláště v dnešní době.

Zavazadlový prostor nabízí standardně 570 litrů, po sklopení sedadel dělených v poměru 40:20:40 však získáváme až 1700 litrů. Využití kufru navíc usnadňuje i systém posuvných kotvících bodů, možnost dálkového sklopení sedadel nebo schránka (nejen) na lékárničku s vlastní plynovou vzpěrou. Pro zapálené chalupáře, kterým by prostor nestačil, je pak připraveno i elektricky výklopné tažné zařízení.