BMW M5 Competition – Ladění dokonalého

Už je to více než rok, co jsme se na supersedanu BMW M5 pokoušeli najít nějakou větší chybku. Marně. Teď přijel znovu, jen s peprnější technikou a lakem z Maranella.

Motor, jízdní vlastnosti

Ještě víc

Základem pohonného ústrojí je - stejně jako v případě standardní M5, 4,4litrový osmiválec s technologií M TwinPower Turbo. Verze Competition ale dostává pozměněnou řídící jednotku, jejíž ladění přineslo výkon 460 kW (o 19 kW více než M5) a shodnou hodnotu točivého momentu 750 newtonmetrů - ty jsou řidiči k dispozici v širokém pásmu od 1800 do 5800 otáček. M5 Competition umí stovku za 3,3 sekundy (o tři desetinky svižnější než M5) a dvojnásobného tempa dosáhne za 10,8 sekundy. Pod plným plynem může pokračovat až na „odemknutých“ 305 km/h.

Pohonná jednotka dostává v této verzi specifické uložení motoru, jmenovitě upravené silentbloky a zvýšenou pevnost. Nepřekvapí, že se páruje výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou M Steptronic. Jde o ústrojí s hydrodynamickým měničem, které nabízí tři různé režimy fungování - pro hospodárnou, sportovní a ultra dynamickou jízdu. Nechybí speciálně navržený separátní chladič oleje, jenž udržuje převodovku na požadované provozní teplotě i při ostré jízdě na závodním okruhu. To všechno v kombinaci se čtyřkolkou M xDrive, která v „emkových“ vozech zpočátku působila jako rudý hadr na býka. Tahle čtyřkolka je ale trochu jiná než klasická řešení, jak už víme ze standardní M5. Nabízí trojici různých režimů, z nichž jeden je regulérní zadokolka.

Ultravšeuměl

Na standardní M5 se nám líbilo, že skvěle fungovala snad ve všech možných scénářích. Mohla být pohodlným rodinným přepravníkem, který ráno odveze děti do školy, aby se vzápětí proměnila ve svižného společníka na německém autobahnu či neúnavnou okruhovou hračku. Verze Competition má sice ještě peprnější naladění, více výkonu a tužší charakter, dobrou zprávou ale je, že výše popsané klady této variantě zůstávají.

Proberete-li se nastavením všeho možného a navolíte co nejkomfortnější set, dostáváte do rukou vskutku pohodlné náčiní. Pokud neprošlápnete plynový pedál až k podlaze, ani nemáte šanci poznat, že tu někde kolem vás pobíhá přes šest stovek rozdováděných koní. Motor si jen tak příjemně vrní, automat s hydrodynamickým měničem uvádí auto v pohyb sametově hladce a pohon všech kol přináší maximální jistotu, když počasí náhodou nepřeje. S takovou můžete vyrazit vstříc okreskám a počítat s apetitem okolo deseti litrů. Naladění podvozku s dvojitými příčnými rameny vpředu a pětiprvkovou nápravou vzadu je sice tužší (pružiny o rovných 10 %), ale pořád snesitelné i při městském popojíždění.

Přejíždíte hranice, najíždíte na německou dálnici, vaše tempo se blíží k 200 km/h a vy nepociťujete, že by šel jízdní komfort výrazně dolů. Kromě vyšší spotřeby si všímáte jen většího aerodynamického svistu, který je ale zanedbatelný. Pocitově je M5 (Competition) na dlouhé cesty pohodlnějším kočárem, než čtyřdveřové kupé od AMG, u něhož jsme si stěžovali na svist kolem oken i valivý hluk od kol.

Každodenní rutinní povinnosti bychom tedy měli. Teď máte konečně chvilku pro sebe. Jenže na autodrom v Mostě nemůžete, protože tu Machi právě točí rychlé kolečko. Spokojíte se tedy s okreskami, kde se o slovo poprvé hlásí dvojice magických červených tlačítek. Volím ostřejší režim a všechno, opravdu všechno je jinak. Jemný osmiválec se najednou mění na syrovou strojovnu, která netrpělivě čeká na byť jen lehounké polechtání plynového pedálu. To vše za doprovodu hrubé akustiky burácejícího výfuku.

Akcelerace z místa je opojná, ručička otáčkoměru s chutí cestuje až do nejvyšších pater, výkon brzdové soustavy v zatáčkách rovněž nemá chybu. Svištíte jimi jedna radost, v tužším řízení máte absolutní jistotu a auto se nikterak nenaklání, stopu na dvacetipalcových kolech drží jako přibité. Vůbec nemusíte mít obavy z toho, že by se na jízdních vlastnostech nějak negativně projevovala téměř dvoutunová hmotnost. To si spíš při některých průjezdech postesknete nad celkovými rozměry auta, které se sice do klikatých úseků skládá hravě, na úsecích s úzkými silničkami ale stejně raději zvolníte, protože „empětka“ je tady už moc velká. Tohle si musíte uvědomit včas, protože rychlost na palubě tu vnímáte zcela jinak. Jízda na limitu by totiž přišla až v tempu, jehož hodnotu považuje legislativa za sprostotu.

Na okreskách si rovněž vystačíte s prostředním naladěním čtyřkolky, tedy variantou 4WD Sport. Ta přináší jakýsi kompromis sportovního svezení. Jistotu v celkové jízdě neztrácíte, na výjezdu z pomalých zatáček si ale můžete užít trochu té zdravé přetáčivosti. Že vám to nestačí? No tak sáhněte po variantě „na vlastní nebezpečí“. Ta má zcela deaktivovanou stabilizaci a kompletní balík výkonu posílá jen a pouze na zadní kola. Na rozdíl od zmiňovaného díla AMG tu lze toto nastavení uložit pod jedno z tlačítek a klidně jej měnit za jízdy.

Takové svezení už si ale vyžádá výrazně vyšší apetit. Průměrná spotřeba někde okolo 17 litrů ale bude majitele trápit méně než nádrž, do které se vejde „jen“ 68 litrů, kvůli níž bude muset u benzínky zastavovat častěji. To je ale jen maličká piha na kráse.