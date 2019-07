BMW a Jaguar Land Rover chtějí rozšířit spolupráci. Němci Britům dodají spalovací motory

Jaguar Land Rover nezažívá zrovna šťastné období. Po letech růstu začal ztrácet a za prvních šest měsíců finančního roku 2018 vykázal ztrátu 354 milionů liber (10 miliard korun). Prodejně se automobilce tolik nedařilo, hlavně kvůli potížím na čínském trhu, náklady navíc zvyšoval drahý vývoj nové techniky. Britský výrobce tak je najednou nucen výrazně šetřit, a to i v oblasti vývoje.

Již na začátku léta tak Jaguar Land Rover oznámil, že zahajuje spolupráci s BMW v oblasti elektromobility. Obě firmy spolu vyvinou elektrické ústrojí pro chystané elektromobily, čímž rozloží náklady na vývoj a výzkum. To však není všechno, z Británie zaznívají hlasy, že spolupráce Jaguaru a Land Roveru se rozšíří do další oblasti.

Podle zákulisních zpráv BMW bude Jaguar Land Roveru dodávat také spalovací motory, což by znamenalo další německou techniku v britských vozech. Navázaná spolupráce v oblasti elektromobility totiž počítá se společným rozvojem páté generace elektrického ústrojí eDrive z dílny BMW.

BMW má britskému výrobci dodat řadové čtyřválce i šestiválce, a to jak čistě konvenční verze, tak hybridizované. Tím by Jaguar Land Rover výrazně ušetřil, navíc by tím získal moderní techniku. Vývoj nových agregátů se přitom Britům v posledních letech tolik nedařil – avizovaný šestiválec rodiny Ingenium debutoval až letos, přestože se o něm mluvilo už řadu let.

Pro BMW by dohoda byla také výhodná – z globálního pohledu je stále docela malou firmou, a tak by výroba motorů pro další automobilku byla finančním benefitem. Zvlášť v době stále přísnějších emisních norem, které neúměrně zvyšují náklady na vývoj nových pohonných jednotek. I proto také v Mnichově hledají různé cesty, jak ušetřit, na autonomních systémech dokonce spolupracují s úhlavním rivalem, Mercedesem.

Zajímavostí v tomto ohledu je fakt, že o možných dodávkách spalovacích motorů BMW britské automobilce se hovoří už delší dobu. V minulosti se spekulovalo o tom, že mnichovská značka Britům dodá svůj 4,4litrový benzinový osmiválec, kterým měl být nahrazen charakterní pětilitrový osmiválec s kompresorem. K tomu ale zatím nedošlo.