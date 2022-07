BMW dává nahlédnout do pohonu M Hybrid V8. Vychází ze speciálu DTM

BMW M Motorsport s novým prototypem BMW M Hybrid V8 čeká premiéra na lednovém závodu Rolex 24 Daytona 2023, který je součástí IMSA SportsCar Championship, jehož kompletního ročníku se v příštím roce tým BMW M Motorsport zúčastní.

Ulrich Schulz z BMW M Motorsport měl se svým týmem za úkol určit, který ze spalovacích motorů by byl ten nejvhodnější pro aplikaci do nového závodního speciálu kategorie LMDh (Le Mans Daytona hypercar). Volba padla na osmiválcový turbomotor P66/3, který vychází z motoru využívaného v závodním speciálu BMW M4 DTM z let 2017 a 2018. Jeho výhodou je, že ho lze do podvozku LMDh aplikovat bez přídavných pomocných rámů, a nejvíce odpovídá regulačním požadavkům Mezinárodní automobilové federace.

“Během fáze rozhodování jsme řešili také čtyřválcový turbomotor P48 z BMW M4 DTM a osmiválcový turbomotor P63 z BMW M8 GTE. U P48 bylo potenciální riziko s odolností a motor P63 je příliš těžký,” vysvětlil Schulz rozhodnutí zvolit motor P66. “Je obrovským plusem, že jsme mohli využít materiály, jakými jsou ocel a hliník z dob působení BMW ve Formuli 1, a to pro základ motoru i jednotlivé komponenty. To nám ušetřilo čas a spoustu financí. Efektivita je pro tento projekt velmi důležitým faktorem, protože mezi zahájením vývoje a prvním závodem v Daytoně 2023 máme k dispozici velmi málo času. Přeměna motoru P66 na bi-turbo a následná přeměna na hybridní pohonný systém byla velmi složitá. Díky profesionalitě a skvělé spolupráci všech pracovníků se nám před pár týdny povedlo motor nastartovat a nyní již nic nestojí v cestě testovacímu programu.”

První fází přeměny motoru P66/1 z DTM na P66/2 byla úprava dvou turbodmychadel s důrazem na větší odolnost, výkon a řízení teploty motoru. Přeměna na motor P66/3 se již podřizovala pravidlům kategorie LMDh. Motor dostal nový výfukový systém, olejovou nádrž a kabeláž pro integraci vysokonapěťového systému a elektromotoru. Na integrování elektromotoru se podíleli inženýři obdaření zkušenostmi z Formule E. Mezi elektrickým a spalovacím motorem je oddělovací spojka, která umožní jezdci plně elektrickou jízdu, například při jízdě v boxové uličce.

Nastartování kompletního hybridního systému proběhlo úspěšně v minulém měsíci. Pravděpodobně tedy opravdu nic nebrání testovací fázi, která má začít na konci července v Itálii na okruhu Varano de Melegari.