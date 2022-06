BMW M ukazuje teaser své nové závodní placky třídy LMDh

Není tajemstvím, že automobilka BMW připravuje okruhový speciál pro třídu LMDh. Nyní se divize M pochlubila s obrázkem naznačující základní tvary vozu. Kromě velkého křídla na zádi a sání na střeše je možné si všimnout především šikmých světel. Dle předchozí skici by velkou část přídě měly zabírat pro BMW typické ledvinky.

Vzhled vozu bude představen již 6. června, tedy příští týden v pondělí. Následně začnou jízdní zkoušky na tratích, přičemž oficiální závodní premiéra je naplánována v rámci čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně, která se pojede v lednu 2023. Nasazeny budou dva speciály, a to pod hlavičkou automobilkou podporovaného týmu Rahal Letterman Lanigan Racing.

Čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans BMW M příští rok vynechá, protože se alespoň ze začátku nedokáže soustředit na všechny závody. Přednost dostanou ty severoamerické, a to vzhledem k důležitosti tamního trhu pro BMW. Do Le Mans by se však nový speciál měl podívat v roce 2024. Kromě továrnou podporovaných týmů by automobilka chtěla také navázat spolupráci s alespoň jedním zákaznickým týmem.

LMDh speciál BMW M má šasi vyvinutou partnerskou společností Dallara, zatímco část hybridního pohonného systému dodá Bosch, baterii Williams a převodovku Xtrac. Spalovací motor poskytne minimálně 470 kW (639 k), elektrická část pohonné soustavy pak maximálně 50 kW (68 k). Celkový systémový výkon nepřesáhne hodnotu 500 kW (680 k). Dle regulí třídy LMDh je stanoven cenový limit 1.000.000 euro (24,7 milionů korun), a to bez započítání ceny motoru.

Německý závodní speciál to však nebude mít jednoduché, neboť do třídy LMDh míří rovněž automobilky Audi, Acura, Alpine, Cadillac, Toyota, Peugeot, Porsche a Ferrari. Podobu vozu od BMW uvidíme příští týden v pondělí a v lednu 2023 pak vůz v Daytoně ukáže, co v něm je.