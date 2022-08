BMW M3 Competition v péči Manhartu posílilo o 140 koní

BMW M3 Competition rozhodně nemůže být považováno za pomalé auto. To však nezabrání společnostem jako je Manhart Performance, aby se z něj pokusily vykřesat ještě více. Německý úpravce tak vytvořil vůz s názvem MH3 GTR, který navíc vznikne pouze v tomto jediném exempláři.

Srdcem vozu je dvěma turbodmychadly přeplňovaný řadový šestiválec S58 o objemu 3,0 litru. Novinkou je připojitelná řídicí jednotka Manhartu MHtronik, díky níž základní parametry 375 kW (510 k) a 650 Nm vzrostly na 478 kW (650 k) a 800 Nm. Motor vydechuje skrze výfukový systém z nerezové oceli s kontrolou výfukových klapek a čtveřicí koncovek o průměru 100 milimetrů.

Přestože je tato úprava jedinečná, Manhart samozřejmě řadu prvků nabízí také samostatně. Mezi výfukovými systémy najdete například provedení bez filtru pevných částic či vyloženě závodní svody. Tyto úpravy však nemají schválení TÜV a jsou proto určeny výhradně pro vývoz z domácího Německa.

Nechybí ani sada coilover tlumičů od KW či kratší pružiny od H&R. Vůz na fotkách si zachoval standardní brzdový systém, ale pokud by majitel chtěl – nebo jakýkoliv jiný zájemce s kompatibilním vozem – připraveny jsou také nové brzdy, jejichž sadu může Manhart poskládat podle individuálních požadavků zákazníka.

A co by to bylo za úpravce, kdyby se Manhart nepostaral také o změnu vzhledu. Největší novinkou jsou dvacetipalcová kola Manhart Concave One se saténově černým lakem. Opět, tyto disky jsou dostupné i pro jiné zájemce, přičemž v nabídce figurují i v jiných barvách, a to včetně provedení se zlatým dekorem. Kola vozu na fotkách pak obouvají pneumatiky Michelin Cup 2 o rozměrech 265/30 R20 vepředu a 295/30 R20 vzadu.

Další vizuální změnou je karbonový difuzor na zádi pocházející od Manhartu, který je doplněn lízátkem a křidélky na předním nárazníku a spojlerem na víku kufru. Tyto prvky si však úpravce vypůjčil z nabídky M Performance automobilky BMW. V případě zájmu umí Manhart vaše auto také polepit a doplnit grafickými prvky, které jsou zde v šedé barvě. Uvnitř se pak nachází karbonové skořepinové sedačky Recaro Podium pro řidiče a spolujezdce.