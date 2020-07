BMW M3 vykresleno podle špionážních fotek. Velkým ledvinám neunikne

Před časem se na sociálních sítích objevila várka špionážních snímků, které zachycují zbrusu novou generaci BMW M3. Byť se stále ještě poctivě maskuje, je z fotek patrné, že příď skutečně dostane velké ledviny po vzoru řady 4. Nezávislí grafici z webu Kolesa.ru na sebe nenechali dlouho čekat a krátce po uveřejnění fotek ukazují, jak takové auto bude vypadat v sériové podobě.

Jedno se BMW musí nechat. Ať už se vám velké ledvinky líbí nebo ne, z marketingového hlediska to byl skvělý tah. O řadě 4 se dlouho mluvilo ještě před jejím oficiálním uvedením, a když pak byla plachta stržena definitivně, ledviny se staly tématem na několik dalších dní.

A podobný příběh se očekává také v případě BMW řady 3, respektive ostré M3, která narozdíl od konvenčních sourozenců také dostane velké ledviny. Jak ukazuje přiložená ilustrace, s registrační značkou na svém místě vypadají o něco méně kontroverzněji, přesto tipujeme, že se o tomto vzhledovém prvku bude zase hodně mluvit.

Není to ale jen o ledvinách. Všímáme si rovněž agresivně tvarovaného předního nárazníku, stejně jako elegantních laserových světlometů, které by novinka měla dostat již ve standardu. Záď vozu už je podstatně uhlazenější a elegantnější, ve srovnání s přídi je to vlastně docela slušný kontrast. Eleganci rozbíjí jen výrazný difuzor a čtveřice koncovek výfuku.

Co vy na to, bude to podle vás BMW M3 slušet, nebo budeme s láskou vzpomínat na generaci předchozí?

Zdroj: Kolesa.ru