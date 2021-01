BMW M340i xDrive – Stojí vysněná trojka za to?

Šestiválcová trojka je pro mnohé fanoušky BMW ta vysněná varianta. Stojí však M340i xDrive opravdu za to? A je něco, co bychom na ní rádi změnili?

BMW v posledních letech výrazně rozkročilo svoji nabídku všemi směry. I v době obliby SUV však z globálního hlediska tím vůbec nejprodávanějším modelem mnichovské značky zůstává tradiční řada 3. Popularita modelu střední třídy je nepochybně způsobena jeho charakterem, stejně jako rozsáhlou nabídkou motorů.

Ta totiž pokrývá různorodé potřeby zákazníků. Na spodní hraně nabídky najdeme třeba základní dvoulitrový čtyřválec 318i (115 kW), dále jsou tu typické verze pro fleetové zákazníky – benzinové 320i (135 kW) a dieselové 320d (140 kW) nebo třeba naftový šestiválec 330d (210 kW) pro dálkové letce či plug-in hybrid 330e s kombinovaným výkonem až 215 kW. Opravdoví fajnšmekři ale pokukují po benzinovém řadovém šestiválci, který považují za typický pohon bavoráka.

Trojka takový motor už dnes nabízí výhradně ve sportovně laděném provedení M340i xDrive, které vyplňuje mezeru mezi běžnou nabídkou a opravdovým vrcholem v podobě rovněž šestiválcového BMW M3. V minulé generaci ale šestiválec pod kapotou 340i nadchl, platí to však i pro nejnovější provedení, které se stalo v rámci nabídky sportovnějším derivátem, s písmenem M v názvu?

Nebudu chodit kolem horké kaše, BMW M340i xDrive je opravdovou esencí bavoráku. Chová se přesně tak, jak byste od sportovního sedanu z Mnichova očekávali. A je tak obrovským rozdílem proti unylé naftové verzi 320d.

Výtečný motor

Už samotný motor je jednoduše famózní. Jde o dobře známý řadový šestiválec o objemu 2998 cm3 přeplňovaný turbodmychadlem typu twin-scroll, který je vyzbrojen všemi těmi pro BMW typickými prvky, jako je plně variabilní zdvih sacích ventilů Valvetronic nebo variabilní časování vačkových hřídelů double-Vanos.

BMW ale motor dále ladilo, výsledkem čehož je výkon 275 kW, o 35 kW více než v případě předchůdce, v podobě modelu BMW 340i. Motor s hliníkovým blokem i hlavou válců má odlehčené písty, ojnice a kovaný ocelový klikový hřídel. Třecí ztráty zase snižují honované vnitřní plochy válců s tenkou vrstvou oceli, která je na ně aplikována nástřikem. Dvoukomorové turbodmychadlo s nepřímým chlazením stlačeného vzduchu je pak integrováno do sacího systému, což dělá motor kompaktnějším a snižuje vzdálenost, které musejí urazit výfukové plyny, což spolu se snížením jeho setrvačnosti zlepšuje reakce turbodmychadla. Maximální tlak systému přímého vstřikování s tlakovými zásobníky byl zase zvýšen z 200 na 350 barů.

Vyspělý motor se zkrátka povedl a funguje přesně tak, jak byste od šestiválce BMW očekávali. Má neskutečnou sílu a úctyhodný odpich a zátah poskytne snad za jakékoliv situace. Já osobně bych jen kvitoval zajímavější zvuk. Tóny třílitru jsou možná i kvůli filtru pevných částic bohužel poněkud utlumené, minimálně ve sportovním režimu bych čekal větší rambajs. Zvlášť když jde o „skoro eMko,“ které je na stovce za 4,4 sekundy.

BMW M340i xDrive

Vynikající je také spolupráce s převodovkou, kterou je však v Evropě výhradně osmistupňový automat. Jasně, chápu nářky petrolheadů, jak by si M340i zasloužila manuál, a do jisté míry si to myslím i já. Jenže během týdnu ježdění jsem si vlastně ani jednou neřekl, že by mi manuální převodovka chyběla. Automat totiž řadí fantasticky, jak jsme u BMW zvyklí, rychle a zároveň hladce. Dokonce i automatika má tak vynikající logiku, až jsem se nejednou přistihl u myšlenky, že mění převod v době, v níž bych řadil i já. A také na manuální pokyn převodovka okamžitě reaguje, a tak si řízení tohoto bavoráka budete opravdu užívat.

Čtyřkolka? No a!

Fanouška může zamrzet i nemožnost objednání zadokolky, BMW má ale svoji klientelu dobře přečtenou, a tak dobře ví, že u takto silného auta už žádají xDrive. A musím říct, že mně ve výsledku ani nijak nevadil.

Díky pohonu obou náprav je totiž v zatáčkách auto úžasně obratné, přitom krásně cítíte, jak ho zadek tlačí do zatáček. Když se pak budete chtít trochu sklouznout, stačí přepnout elektroniku do režimu DSC Off a rázem tu máte hravý sedan, který rád pohne zádí, když se mu zachce. Bavorák však zůstává krásně čitelný.

Také samotný podvozek jako celek zaslouží pochvalu. Jakožto „polo-eMko“ je logicky tužší, zůstává však poddajný. Navíc typicky pro bavoráky začne úžasně fungovat a tlumit nerovnosti ve vyšší rychlosti, už svižnější průjezd okreskami tak zanechá pozitivní dojem. Opravdovou tvrdost tak pocítíte jen při pohybu ve městě, někde na kočičích hlavách. Vliv na to ale jistě měla i kombinace 19palcových kol a pneumatik typu runflat. Jsem to ale ochoten akceptovat, byť každodenní jízda po pražské magistrále by pro mě byla tryzna, spíš bych však ocenil lepší odhlučnění. Na dálnici už je auto nečekaně hlučné.

A spotřeba? Vzhledem k síle šesti válců pod kapotou je dlouhodobá spotřeba, tzv. od výrobního závodu, s hodnotou 11,1 l/100 km parádní výsledek. Jasně, když se jdete jen tak projet a vyčistit hlavu, rychle se dostanete na 17litrovou hranici a klidně ještě výše, ve městě se ale klidně dá jezdit za devět a po dálnici za 8,5 l/100 km, což jsou hodnoty vzhledem k výkonu pořád skvělé.

Hezký sportovní sedan

Technicky je to tedy na jedničku a musím říct, že v případě testovaného sedanu se mi líbil i vzhled. Pro M340i xDrive standardně dodávaný M aerodynamický paket v kombinaci s tím decentním spoileříkem na zádi dělají z trojky ten správně sportovně šmrnclý, ale zároveň pořád nenápadný sedan, což podtrhuje šedý odstín Frozen Dark Grey. Lak z nabídky BMW Individual je součástí úvodní edice First Edition, oslavující příchod M340i na trh.

BMW hodlalo postavit jen 680 exemplářů tohoto speciálu (půl na půl sedan a kombi), přičemž dnes už jej v konfigurátoru nenajdete. Poznávacím znakem edice vedle tmavě šedého laku karoserie jsou též 19palcová kola, leskle černé okenní lišty nebo originální barevná kombinace interiéru. Mně osobně modro-bílé čalounění kůží Merino s kontrastním oranžovým prošíváním přijde poněkud kýčovité, své fanoušky si ale svým odkazem na vrtulku BMW jistě najde.

Oceňuji však sportovní přední sedačky, které výtečně podrží tělo. Sedí se pak velice nízko, skoro jak v nějakém sporťáku, což už trochu znesnadňuje nastupování, zvlášť v úzkých parkovacích místech. M340i xDrive má mimochodem o 10 mm snížený podvozek ve srovnání s běžnými verzemi 3-Series. Zpracování i výběr materiálů je pak na vysoké úrovni, to už jsme však o aktuální trojce prohlašovali několikrát. Stejně jako to, že digitální přístrojový štít má sice skvělý obraz díky detailnímu rozlišení, někdejší analogové ukazatele nebo digitální v kombinaci s kovovým rámečkem, ale zkrátka vypadaly lépe.

BMW M340i xDrive

Na zadních sedadlech je pak spíše jen průměrný prostor, tak už to ale u sedanů střední třídy s pohonem zadní nápravy bývá. Zavazadelník s objemem 480 litrů však kategorii odpovídá, byť se v rámci mezigenerační proměny nezvětšil. Překvapuje mě pak fakt, že sedan nemá v základu elektricky ovládané víko kufru.

Závěr

Nabídka BMW 3 je dnes opravdu bohatá, od základního 318i, přes typického fleeťáka 320d či plug-in hybrid 330e, až po šestiválcové BMW M340i xDrive, které je pro mnohé fanoušky jistě tou vysněnou formou. Po týdnu ježdění mám jasno, ano, tohle je ta přesná definice charakteru BMW. Takhle nějak si zkrátka představuju sedan z Mnichova, zábavný, rychlý a zároveň pořád použitelný každý den. Klidně bych ho bral místo M3, protože je hezčí a jeho síla už dostatečná. Byť mu chybí možnost manuálu a pohonu jedné nápravy...

Osobně bych čekal jen výraznější zvuk motoru a lepší odhlučnění na dálnici. A navíc na něj musíte mít, už základ dosahuje hranice 1,6 milionu korun a příplatková výbava rychle cenu navýší přes dva miliony.

Jestli je ale pro vás BMW M340i xDrive vysněnou volbou, můžu ho jedině doporučit. Jen pozor, pokud ho budete objednávat nové, vězte, že se šestiválec stal po vzoru M440i xDrive stal nově mildhybridem, když mu pomáhá elektromotor. Celkový výkon zůstává na 275 kW, v nízkých otáčkách ale má být znatelná práce 8kW elektromotoru. Takže by teoreticky mohlo být ještě svižnější. Co bych vám povídal, už vyhlížím, kdy se objeví v testovací flotile, abych si ho mohl vyzkoušet. Jízda s M340i xDrive je zkrátka radost a věřím, že na tom mildhybrid nic nezmění.

Nejlevnější verze modelu 824.200 Kč (318i/115 kW) Základ s testovaným motorem 1.649.700 Kč (M340i xDrive/275 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.649.700 Kč (M340i xDrive/275 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.352.666 Kč (M340i xDrive/275 kW)

BMW M340i xDrive

Plusy

Vynikající jízdní vlastnosti

Silný motor

Skvěle řadící automat

Hravý charakter

Tužší, ale pořád poddajný podvozek

Minusy