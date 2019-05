BMW představuje na Concorso d'Eleganza Villa d'Este znovuzrozenou studii Garmisch

Koncept BMW Garmisch z počátku 70. let se nedochoval. Mnichovská automobilka ve spolupráci s Marcellem Gandinim, který jej tenkrát u Bertoneho navrhl, postavila dokonale přesnou kopii pro své tovární muzeum.

Bavorská automobilka spolupracovala s italskými karosárnami již v prvním období své existence, tom předválečném. Příkladem je třeba lehké hliníkové 328 Mille Miglia od Carrozzeria Touring z konce 30. let, které závodilo. Spolupráce s nezávislým studiem Bertone byla navázána počátkem 60. let v případě kupé 3200 CS, které vznikalo za dozoru Wilhelma Hofmeistera. Giovanni Michelotti zase stál u zrodu řady 700 s plochými dvouválci v zádi a „Neue Klasse“, které automobilku zachránily před krachem.

V roce 1970 se na autosalonu v Ženevě objevila zajímavá studie kupé Garmisch s logy BMW, kterou měl na svědomí pro změnu zase ateliér Bertone. Ten pokračoval v kooperaci s mnichovskou automobilkou po předchozím projektu 2800 Spicup, jenž byl prezentován v roce 1969 na tomtéž místě. Bavoři potřebovali osvěžit tvary své řady střední třídy... Zrodil se méně radikální, ale přesto přitažlivý a proporčně vyvážený vůz.

Jméno po lyžařském středisku

Název si studie vypůjčila od známého bavorského horského střediska. Dvoudveřové čtyřmístné kupé bylo postaveno za pouhé čtyři měsíce na mechanice BMW 2002 ti série 02. Ostrou nuladvojku poháněl čtyřválec 1,99 l s dvěma dvojitými karburátory Solex o výkonu 88 kW (120 k). Ještě výkonnější tii mělo mechanické vstřikování paliva Kugelfischer a o deset koní více, tedy správně normovaně 96 kW. Cílem Bertoneho studia bylo aktualizovat vzhled bavorských vozů, hlavní slovo měl při návrhu slavný Marcello Gandini, tehdejší šéfstylista. „Původní nápad přišel od samotného Nuccia Bertoneho, který chtěl koncepčním vozem posílit vztahy s BMW,“ vzpomíná dnes Gandini. „Chtěli jsme vytvořit moderní kupé střední třídy, které by bylo věrné designu značky, ale dynamičtější a více provokativní. Coby vzrušující jméno jsme vybrali slovo Garmisch, protože v Itálii bylo tehdy velmi populární lyžování. Evokovalo představy o zimních sportech a alpské eleganci.“

Auto dostalo negativně skloněnou žraločí příď, hranatá hlavní světla se nacházela pod průhlednými skleněnými kryty. Protáhlé ledvinky atypických, takřka kosočtvercových tvarů rozdělovaly nárazník. Větrací mřížky v C-sloupcích evokovaly sportovní vozy. Zadní okno pokryly „včelí plástve“, černá voštinová mřížka, součást obvyklého Gandiniho rukopisu. Ta vynikla v kontrastu s barvou karoserie: světlou šampaňskou metalízou. Interiér kombinoval černé plasty se dřevem, zaujalo neotřele svisle umístěné rádio. Spolujezdec měl před sebou zrcadlo, které ale nebylo na první pohled vidět. Vyklopilo se až po otevření schránky a samozřejmě se hodilo hlavně ženám.

Základ první pětky

Mistrovi Gandinimu, který působil v roli Bertoneho hlavního designéra celých 14 let počínaje rokem 1965, se podařilo úzce propojit praktičnost i krásu. Minimalistické, geometrické, střízlivě elegantní a z bočního pohledu uhlazené i stylisticky čisté auto skutečně přineslo do Mnichova závan čerstvého vzduchu, nakonec totiž posloužilo jako finální inspirace tvarům větší série 5 první generace (E12). Ty se ladily pod vedením Paula Bracqa. I když na nich Gandini pracoval od poloviny 60. let, jeho stylistický dopad na mnichovské vozy je zdokumentován mnohem méně než koncepty a sporťáky, ze kterých se staly sběratelské skvosty.

Pro BMW začala nová éra, minimálně v označování svých modelů... Podobný kreativní a avantgardní styl vyznávala i konkurenční studia Pininfarina a Ital Design. Jenže jediný prototyp se po ženevské výstavě ztratil neznámo kam, prostě zmizel ze světa a nikdo dodnes neví, co se s ním stalo. Ani zarytí fanoušci značky... Další německo-italskou kooperací byl později supersport M1 s ostrými rysy sklolaminátové karoserie, dílo Giorgetta Giugiara.

Vzkříšení

V Mnichově se rozhodli postavit dokonalou kopii Garmische, protože jim zkrátka a dobře chybí ve sbírce. Jenže ukázalo se, že dokumentace včetně nákresů, skic a fotografií se nachází v „zaprášených zásuvkách“ archivů Bertone i toho továrního žalostně málo. A ta je při obnově zatraceně potřeba. Mnohé snímky exteriéru i interiéru byly samozřejmě černobílé a ještě navíc malé... Vedoucí oddělení designu BMW Adrian van Hooydonk kontaktoval v létě 2018 samotného Gandiniho, navštívil jej osobně v jeho turínském domě, protože chtěl získat o vozu co nejvíce informací.

Vlivný tvůrce mimořádných, odvážných a revolučních vozů (ikonického a sběratelsky cenného Lamborghini Miura, prototypu Marzal, klínovitých Lancie Stratos Zero a Alfy Romeo Carabo...) byl velmi překvapen, van Hooydonk jej požádal nejen o souhlas, ale také aby pomohl koncept znovu vytvořit od nuly. „Samozřejmě jsme tento projekt nechtěli dělat bez pana Gandiniho. Řekl jsem mu o nápadu znovu postavit BMW Garmisch. Myslel si, že je to poněkud bláznivé, ale líbilo se mu to,“ upřesňuje.

Pomoc od Gandiniho

Do práce se zapojilo kromě designérského týmu BMW i oddělení Classic, kupé bylo oživeno rovněž na základě jeho vzpomínek, italský návrhář pomáhal doplňovat některé „ztracené střípky mozaiky“. Původní kresby a snímky se spojily s moderními metodami včetně trojrozměrné modelovací techniky. Adrian van Hooydonk řekl: „Před mnoha lety jsem viděl vybledlou starou fotografii uhlazeného, jednoduše vyhlížejícího vozu ve světle zlaté barvě, která stál na ulici u béžové kamenné zdi. Nikdy jsem ji zcela nedokázal vymazat ze své hlavy. Zdálo se, že auto patří do minulosti, ale ono bylo překvapivě stále moderní. Marcello Gandini je pro mě jedním z největších mistrů automobilového designu a jeho vozy byly vždy velkým zdrojem inspirace pro moji práci. Možnost znovu postavit BMW Garmisch nám dalo příležitost složit poctu panu Gandinimu a současně připomenout jeden z méně známých vozů, kterým studio Bertone přispělo k rozvoji designu naší značky. Pro mě už tyto skutečnosti stačily k tomu, abychom tento projekt spustili. Vyplníme jím jednu z mezer v historii.“ Novodobý Garmisch vznikal v Turíně, stejně jako originál před půlstoletím, i když studio Bertone dnes již neexistuje. Po 3D modelu se zrodila maketa v měřítku 1:1, na které se ladily proporce i detaily.

V březnu 2019 byl hotový a plně funkční automobil představen v Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Prezentace se zúčastnili van Hooydonk i Gandini. První z nich řekl: „Vidět postavený vůz byl pro mě výjimečný zážitek. Obvykle se takto dívám na auta s moderním designem. A nyní jsem spatřil sice nové, ale takové, které pocházelo ze 70. let. Neméně zajímavé to bylo podle mě i pro Marcella Gandiniho. Řekl mi, že když stál vedle mě, tak se cítil minimálně o pětadvacet let mladší. Tuto poznámku jsem bral jako kompliment pro celý tým, který se podílel na stavbě.“

Oficiální debut u jezera Como

Na prestižní přehlídce Concorso d'Eleganza Villa d'Este v italském Cernobbiu u jezera Como modrobílí většinou představují „hommage“ koncepty, které vzdávají hold modelům z minulosti, případně upoutávky chystaných modelů. Tentokrát ale jeden z hlavních sponzorů akce udělal výjimku. Skví se zde znovuzrozený Garmisch. Slaví tak vlastně druhou světovou premiéru a bavorská automobilka Gandinimu vysekla poklonu jaksepatří. Dnes takřka jedenaosmdesátiletý designér se nechal slyšet: „Jsem velmi šťastný, že jsem mohl být součástí celého projektu, a současně, že se u BMW rozhodli k tomuto oživení své minulosti. Když se na vůz podívám, je pro mě velmi těžké rozpoznat ho od originálu.“

„Na Concorso d’Eleganza Villa d’Este se ohlížíme do minulosti, ale současně se zabýváme i tím, co přijde,“ řekl Adrian van Hooydonk. „Design Marcella Gandiniho byl vždy velmi jasný a velmi čistý, ale současně i velmi dramatický. Z těchto důvodů shledávám jeho práci tak inspirující. Vždy byl schopen stvořit něco výjimečného s použitím jen minima designérských prvků. Tento přístup, který vidím u jeho vozů, snažil se prostě minimem ukázat maximum, je velmi moderní i dnes.“ BMW Garmisch se po premiéře stane logicky součástí kolekce továrního muzea v Mnichově.

