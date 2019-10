BMW představuje novou X5 M a X6 M, pod kapotou mohou mít až 625 koní

Zájemci o pořádně výkonnou variantu BMW X5 se dosud museli spokojit pouze s modelem M50i, nyní však na scénu dorazila i plnohodnotná varianta X5 M, kterou navíc doplňuje i dynamičtěji tvarované SUV-kupé X6 M.

Základem obou modelů je 4.4 litrový motor M TwinPower Turbo V8, který nabídne výkon 441 kW (600 k) a točivý moment až 750 Nm. Motor je spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou M Steptronic, která posílá výkon na speciálně upravený systém pohonu všech kol s aktivním M diferenciálem.

Oba vozy by tak měly zvládnout akceleraci z 0 na 100 km/h během 3.9 sekundy. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h, díky příplatkovému balíčku M Dirver’s Package však lze posunout omezovač až na 290 km/h.

To jsou celkem působivá čísla, zvláště na velká a těžká SUV, jenže to stále není to nejlepší, co ze sebe umí dvojice novinek dostat. Pro řidiče bažící po skutečně nevšedním zážitku totiž automobilka připravila ještě modely s označením Competition, jejichž výkon se posunul na 460 kW (625 koní), točivý moment však zůstal stejný. Akcelerace z 0 na 100 km/h probíhá ještě o 0.1 sekundy rychleji, maximální rychlost však zůstává stejná.

Úpravy dvojice nových Mkových SUV však zahrnují podstatně více, než jen instalaci výkonného motoru V8, který by měl být stejný jako v modelech M5 a M8. Nechybí například adaptivní podvozek s aktivními diferenciály, unikátní systém řízení se zvětšenými rejdy a došlo i na úpravy samotného šasi, které dostalo unikátní panely karoserie a speciální výztuhy.

Vysoký výkon si vyžádal také instalaci výkonných brzd, které stejně jako u nové řady 8 dostaly technologii Brake-By-Wire, díky které se dá upravit citlivost brzdového pedálu pro jednotlivé jízdní režimy. A zatímco vpředu jsou instalovány 395 mm kotouče s šestispístkovými třmeny, vzadu jsou 380 mm kotouče s jednopístkovými třmeny.

Na první pohled pak oba modely poznáte díky agresivnějším předním nárazníkům, upravené mřížce chladiče a aerodynamicky upraveným zrcátkům. V zadní části je nejvýraznějším prvkem čtveřice koncovek výfukového systému, jehož zvuk se mění společně se změnou jízdních režimů.

Pro ostřejší varianty Competition je pak připraven ještě výraznější výukový systém M Sport, který je dostupný i ke standardním X5 a X6 M – ovšem za příplatek. Modely Competition se navíc od standardních X5 a X6 M odlišují i díky tmavě lakovaným detailům v podobě krytů zrcátek, rámečků masky a různých symbolů.

Standardní Mkové modely jsou obuty na 21palcových ráfcích s run-flat pneumatikami, varianty Competition však dostaly 21 palcová kola vpředu a 22 palcová kola vzadu. Zadní pneumatiky by přitom měly mít šířku až 315, zatímco přední 295.

Úpravy interiéru byly provedeny v tradičním duchu modelů M. Nechybí například prošívaný kožený M volant, multifunkční sportovní sedadla, podsvícené prahové lišty, loga M, karbonové detaily, kontrastní prošívání, atd. Zkrátka tradiční kombinace luxusu, komfortu a funkčnosti.

Oficiální výstavní premiéra je naplánována až na autosalon v Los Angeles 2020, české zastoupení automobilky však už prozradilo i ceny. BMW X5 M se bude prodávat za ceny od 3.320.200 Kč, zatímco cena BMW X6 M startuje od 3.395.600 Kč.