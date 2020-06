BMW připravuje plug-in hybridy s dojezdem 100 km. Za elektrickou jízdu dostanete odměnu

V souvislosti s BMW se v poslední době hovoří především o nové řadě 4 s obrovskými ledvinami, častým tématem diskuzí je však i elektrifikace. Automobilka se připravuje na blížící se premiéru elektrického crossoveru iX3, který postupně doplní další a další elektromobily. Vedle nich se nezapomnělo ani na plug-in hybridy, s nimiž už v Mnichově mají bohaté zkušenosti.

A člen představenstva Pieter Nota nyní potvrdil, že jejich příští generace bude zase o něco schopnější. Žádné technické podrobnosti sice nesdělil, ale uvedl, že vybrané varianty dosáhnou čistě elektrického dojezdu až 100 kilometrů na jedno nabití.

Zatím nevíme, které modely takto dlouhý dojezd na elektřinu umožní. Nota nicméně uvedl, že do konce roku bude mít BMW v nabídce 12 plug-in hybridů, další pak máme očekávat v roce příštím. Jeden z předních představitelů společnosti věří v postupný rozmach elektrifikace. BMW avizuje, že v roce 2025 bude 15 až 25 % prodaných vozů elektrifikovaných. V Evropě očekává čtvrtinu prodaných aut s nějakou formou elektrifikace již v roce příštím, do roku 2030 by to měla být rovná polovina.

Nota vyzdvihl pozitiva plug-in hybridů, které podle něj kombinují to nejlepší ze spalovacích i elektrických aut. Přes týden může většina majitelů dojíždět do práce na elektřinu, o víkendu si ale nemusí dělat starosti s omezeným dojezdem a se spalovacím motorem vyrazit na výlet klidně za hranice.

Zatímco některé značky se soustředí výhradně na elektrická vozidla, BMW si myslí, že to není správná cesta. Nota věří, že ideálem je nabídka různorodých pohonů, z nichž si vybere každý přesně podle vlastních potřeb. Důkazem budiž nová generace vlajkové řady 7, jež přijede s benzinovými a naftovými motory, které doplní plug-in hybrid a nakonec čistě elektrická verze.

Nakonec Nota zmínil ještě jednu zajímavost. BMW chce majitele plug-in hybridů motivovat k pravidelnému dobíjení a ježdění čistě na elektřinu, takže pro ně chystá program odměn. Zatím je o něm známo jen velmi málo. Motorista (zřejmě skrz mobilní aplikaci) dostane bonusové body za kilometry ujeté na elektřinu, které posléze v obchodě BMW vymění za různé odměny.