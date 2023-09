BMW rozšíří nabídku placených funkcí, ale výhradně na software

Automobilka BMW byla v loňském roce terčem kritiky, když nabídla možnost mít v autě vyhřívané sedačky za měsíční paušální platbu. Vyhřívací dráty v sedačce totiž fyzicky musí být už z výroby, a tak lidé měli dojem, že za jednu věc mají platit dvakrát.

Nyní BMW chystá rozšíření nabídky funkcí, za které budou moci řidiči platit jen tehdy, když je budou opravdu používat. Nemá se to však týkat věcí, které musí být v autě fyzicky přítomny, nýbrž jen softwarových prvků. „U funkcí na vyžádání se soustředíme na software a služby, jako jsou jízdní či parkovací asistenty, které se dají přidat později po koupi auta,“ uvádí Pieter Nota, člen představenstva firmy za oblast prodejů a marketingu.

„Co už neděláme, a je to velmi dobře známý příklad, je, že bychom tímto způsobem nabídli vyhřívání sedaček. To buď je, nebo není. Nabízíme ho z továrny a buď ho máte, nebo nemáte,“ dodal, aby rozptýlil obavy.

„Mysleli jsme si, že nabídneme jako službu navíc možnost to aktivovat později, ale míra přijetí zákazníky není vysoká. Lidé si mysleli, že za to mají platit dvakrát, což nebyla pravda, ale vnímání je realita,“ vysvětluje Nota, jak to bylo s vyhřívanými sedačkami.

Nebude to u jízdních či parkovacích asistentů podobné, když také potřebují nějaký hardware k tomu, aby správně fungovaly? Je tu zásadní rozdíl v tom, že hardware buď už v autě je v rámci standardní výbavy, jako např. ultrazvukové parkovací senzory, nebo v autě musí být kvůli výbavě nařízené Evropskou unií. Ta vyžaduje rozpoznávání dopravních značek či autonomní nouzové brzdění, mimo jiné, a k tomu je třeba radaru v přídi vozu a kamery za čelním sklem.

Pokročilé jízdní asistenty či samočinné parkování tedy je pouze dalším využitím již přítomné techniky. Takovéto dodatečné funkce auta lidé vnímají jako „určitý software, který se dá stáhnout a stojí peníze,“ a široce to akceptují, říká Nota.