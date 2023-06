Modely budou vystavené do neděle 25. června v bratislavském muzeu Danubiana.

Pokud jste fanoušci mnichovské automobilky, máme pro vás skvělý tip na víkendový výlet. Od úterý 20. června do neděle 25. června se za podpory slovenského zastoupení BMW vystavují v bratislavském muzeu moderního umění Danubiana nejnovější modely německé automobilky včetně zajímavého exempláře z minulosti. Na jaké vozy se v rámci akce BMW Group Private Collection Summer Festival 2023 můžete těšit?

Omrkněte nejnovější modely BMW

Nejčerstvější novinkou automobilky z Mnichova je populární sedan BMW řady 5, který poprvé v historii doplňuje také čistě elektrická verze i5. Obě verze, které se vyrábí v německém závodu v Dingolfingu, jsou v Bratislavě vystaveny.

Dalšími vystavenými novinkami jsou omlazené SUV X5 a X6, které z designového pohledu prošly decentní úpravou. Novinkou je obsazení nové generace třílitrového řadového šestiválce BMW TwinPower Turbo a nová osmistupňová převodovka Steptronic Sport. Sportovní modely doplní omlazený kabriolet Z4.

Divizi M Sport v Bratislavě reprezentuje plug-in hybridní novinka BMW XM, která se při kombinaci 4,4litrového osmiválce s elektromotorem pyšní celkovým výkonem 653 koní. Model XM doplní historicky první sériové BMW M3 Touring. Je dostupné ve verzi Competition a nabízí tedy pohon všech kol xDrive a 510 koní.

Ač je BMW úspěšnou značkou v oblasti motorsportu, do dnešního dne má na kontě “pouze” jedno vítězství ve slavném závodu 24h Le Mans. V roce 1999 triumfovalo BMW s prototypem V12 LMR.

Video se připravuje ...

K vidění také BMW X5 Le Mans!

Odvozený dvanáctiválcový motor z vítězného prototypu se objevil v BMW X5 Le Mans. Vůz s dvanáctiválcem pod kapotou pokořil tehdejší rekord okruhu Nürburgring mezi SUV a jelikož měli při sestavení modelu X5 Le Mans inženýři volné ruce, vytáhli výkon až k 700 koním.

Mezi další novinky ojedinělého X5 Le Mans patřila dvacetipalcová kola BBS LM, aerodynamický bodykit, podvozek snížený o 20 mm a interiér uzpůsobený ve stylu závodních speciálů. V Bratislavě tak nyní můžete vidět SUV z konce devadesátek se závodním DNA, který se do sériové výroby bohužel nikdy nedostal.

Další porci historie v bratislavském muzeu obstará ikonická zmrzlinová dodávka Mini Ice Cream Van v růžové barvě, která vznikla v sedmdesátých letech minulého století na bázi vozidla Mini Pickup. O jeho přestavbu se postarala společnost Cummins Ice Cream Vans.

Drobná Isetta z 50. let i motorky

Automobilovou kolekci doplní luxusní limuzína Rolls-Royce Phantom a drobné vozítko BMW Isetta, které bylo v padesátých letech minulého století pro automobilku v době její krize záchranným řešením.

Automobilovou část doplní také nejnovější modely z řad motocyklů, mezi které patří BMW R 18 Roctane, BMW 1250 RS nebo historický motocykl BMW R 32 z roku 1923.

Expozice BMW Group Private Collection Summer Festival 2023 je otevřena do neděle 25. června. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Skvělá příležitost na výlet do hlavního města Slovenska!