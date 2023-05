Nové BMW řady 5 oficiálně: Šestiválec už má jen plug-in hybrid, elektromobil nevyjde draho

Mnichovská automobilka BMW konečně odhalila dlouho očekávanou osmou generaci pětkové řady, která tvoří jeden z nejdůležitějších a nejziskovějších pilířů produktového portfolia značky. Ostatně do jara tohoto roku už bylo vyrobeno více než deset milionů kusů této řady. Osmá generace přitom opět sází na typické proporce manažerského sedanu a svým vzhledem se řadí do středu portfolia bavorských sedanů. Je reprezentativnější a elegantnější než BMW řady 3, současně ale nabízí dynamičtější a sportovnější charakter než BMW řady 7.

Oproti minulé generaci vyrostla nová pětka o 97 mm na délku, tedy na finálních 5060 mm. Do šířky vůz vyrostl o 32 mm, na 1900 mm, a do výšky o 36 milimetrů na 1515 mm. Rozvor náprav byl prodloužen o 20 mm na finálních 2995 mm, díky čemuž slibuje nové BMW řady 5 vyšší komfort a více prostoru na zadních sedadlech.

Přední část zaujme moderní interpretací charakteristických ledvinek, které mohou dostat svítící linku Iconic Glow, a novými LED světlomety, jejichž denní svícení a směrová světla jsou integrována do dvou téměř vertikálních LED segmentů na vnější straně. Volitelně budou dostupné také Adaptivní LED světlomety s odbočovacími světly a matrix dálkovými světly. Bez ohledu na typ světel přitom nové BMW řady 5 nabídne uvítací a rozlučkovou světelnou show.

Při pohledu z profilu by měly zaujmout dynamicky protáhlé proporce s dlouhou kapotou a téměř kolmou maskou. Ačkoliv střecha směrem dozadu klesá velmi plynule a může připomínat styl liftbacku nebo čtyřdveřového kupé, stále se jedná o tradiční tříprostorový sedan s klasicky krátkým víkem kufru. Vnější kliky dveří jsou integrovány do dveří a nechybí ani typický Hofmeisterův záhyb ve spodní části C sloupku, kde je grafický prvek s vyraženým číslem 5.

Vzadu vidíme nízká světla, která moderním způsobem interpretují design ve tvaru písmene L a zasahují až do boků. Světla jsou tvořena čtyřmi tenkými horizontálně uspořádanými LED pruhy, které generují příslušné světelné funkce.

Interiér a výbava

Kabina slibuje přehledný a moderní design interiéru, sportovní charakter a inovativní prvky, které mají zlepšit cestovní komfort a zdůraznit charakter dynamického manažerského sedanu pro digitální věk, uvádí automobilka. Co to ale znamená v praxi?

Vpředu zaujme BMW Prohnutý displej s bezrámečkovou skleněnou plochou, který je mírně natočen k řidiči. Panel je tvořen 12,3pacovým digitálním přístrojovým štítem a 14,9“ panelem multimediálního systému. Obě obrazovky slibují vysoké rozlišení a snadné ovládání. Tomu by ostatně měla napomoci i nová generace BMW Operačního systému 8.5, nabízející přehlednou úvodní obrazovku QuickSelect. Bohužel ale došlo k výrazné redukci ovládacích tlačítek. Ve středové konzole ale zůstává ovladač iDrive s několika tradičními tlačítky, který doplňuje nový volič převodovky, tlačítko stop/start, ovladač hlasitosti a tlačítko režimů My Modes.

Ve spolupráci s herní platformou AirConsole nabízí nové BMW řady 5 Sedan také novou funkci hraní počítačových. Při stání vozu mohou řidič a spolujezdci hrát tzv. casual hry (jednoduché hry), jimiž se mohou zabavit například při nabíjení baterie BMW i5. Hráči potřebují pouze svůj chytrý telefon, který slouží jako ovladač, a BMW Prohnutý displej jako monitor. Po spuštění aplikace AirConsole ve voze lze spojení mezi chytrým telefonem a vozem navázat naskenováním QR kódu na BMW Prohnutém displeji. Poté je možné ihned začít hrát. Nechybí však ani možnost streamování YouTube videí na displeji či aplikace Bundesliga In-Car.

Kabina nově nabízí také volitelnou BMW Interaktivní lištu, známou již z BMW řady 7, která zabírá část palubní desky a je protažena až do obložení dveří. Její součástí je dotykové ovládání pro obsluhu ventilace a klimatizace či pro aktivaci výstražných světel. Podsvícení lišty odpovídá barvě pro konkrétní režimy My Made a lze přizpůsobit náladě posádky. Lišta navíc umí předvést světelnou show, případně umí posádku upozornit na různá nebezpečí.

V úrovni interaktivní lišty jsou navíc nově umístěny tenké výdechy ventilace, které tak nejsou téměř viditelné. Směr vzduchu lze nastavit pomocí ovládacích páček, kromě toho lze ale klimatizaci a ventilaci ovládat i přes kontrolní displej. K delšímu dojezdu BMW i5 navíc pomáhá standardně dodávaná klimatizace s tepelným čerpadlem. Na přání je dostupná také čtyřzónová klimatizace s ovládacím panelem v zadní části a ventilačními otvory v B sloupcích.

Novinkou je nově navržený volant, standardně dvouramenný a se zploštělým věncem ve spodní části. Volant má standardně haptickou odezvu a tradiční ovládací prvky, u vozů s M Paketem dostanou zákazníci tříramenný design a kožené čalounění. Performance volant pak nabízí i tradiční prošívání v barvách BMW M na 12 hodinách.

Nově navržená sedadla by měla díky rozšířeným možnostem nastavení nabízet ještě vyšší komfort. Ve standardní výbavě vůz nabízí sportovní sedadla, která mohou být na přání vybavena funkcí ventilace a vyhřívání. Volitelně je pak vůbec poprvé dostupný také kompletně veganský interiér, včetně čalounění palubní desky, dveří a volantu. Standardní výbava přitom nabízí černé čalounění Veganza s vlastnostmi podobnými kůži.

Z komfortní výbavy můžeme zmínit volitelný audio-systém Harman Kardon Surround Sound s 12 reproduktory a zesilovačem o výkonu 205 W. Na přání je ale dodáván i prostorový zvuk Bowers &Wilkins s 18 reproduktory a zesilovačem o výkonu až 655 wattů. Zvukovou kulisu BMW i5 pak vytváří volitelná výbava BMW IconicSounds Eletric, která doprovází každý pohyb plynového pedálu.

Opěradla zadních sedadel zasahují daleko do dveří, díky čemuž nabízí vyšší komfort sezení. Volitelně lze navíc i zadní sedadla vybavit funkcí vyhřívání. Opěradla jsou dělena v poměru 40:20:40, díky čemuž lze zvýšit objem zavazadelníku ze standardních 520 litrů u spalovacích a plug-in hybridních verzí pětkové řady, zatímco BMW i5 nabízí standardní objem 490 litrů.

Automobilka se chlubí také vysokou užitečnou hmotností, díky čemu si sedan bez problému poradí s pěticí cestujících a jejich zavazadly. Například užitečná hmotnost u BMW i5 eDrive40 Sedan činí 610 kilogramů, u BMW 520d Sedan se bavíme o hmotnosti 630 kilogramů a plug-in hybridy uvezou až 650 kilogramů. Na elektricky výklopném volitelném tažném zařízení pak BMW pětkové řady utáhne až 2000 kg.

Pohonné jednotky

BMW pětková řady bude dostupné s několika typy pohonu, včetně mild-hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů. Jako první se přitom představuje čistě elektrické BMW i5 ve dvou variantách s technologií pohonu BMW drive páté generace. Všechny zážehové a vznětové motory z nové modulární generace BMW Group Efficient Dynamics jsou vybaveny nejnovější verzí 48voltové mild-hybridní technologie. Na jaře 2024 se pak nabídka rozroste ještě o plug-in hybridní motorizace.

Základ nabídky čistě elektrického modelu BMW i5 tvoří verze i5 eDrive40 s elektromotorem na zadní nápravě, který nabízí nejvyšší výkon 250 kW/340 k a 400 Nm točivého momentu (díky funkci Sport Boost nebo Launch Control krátkodobě až 430 Nm). Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 6 sekund a maximálně uhání až 193 km/h. Spotřeba by se měla pohybovat v rozmezí 19,5 až 15,9 kWh/100 km.

Vrcholná verze BMW i5 M60 xDrive je osazena dvojicí elektromotorů, na každé nápravě jeden, díky čemuž nabízí pohon všech kol. Vůz nabízí kombinovaný výkon 442 kW/601 koní (250 kW/340 k zadní elektromotor, 192 kW/261 k přední elektromotor) a točivý moment 795 Nm, který ale může krátkodobě vzrůst až na 820 Nm. Z 0 na 100 km/h tak vůz zrychluje za 3,8 sekundy a nabízí nejvyšší rychlost až 230 km/h. Spotřeba by se měla pohybovat v rozmezí 20,6 až 18,2 kWh/100 km.

Baterie složená ze čtyř modulů po 72 článcích a tří modulů po 12 článcích kombinuje kompaktní rozměry a vysokou energetickou hustotu. V obou případech nabízí kapacitu má 81,2 kWh, díky čemuž nabízí BMW i5 eDrie40 dojezd 477 až 582 kilometrů, zatímco výkonnější BMW i5 M60 xDrive slibuje dojezd 455 až 516 kilometrů.

Dojezd přitom pomáhá prodlužovat i systém adaptivní rekuperace nebo jízdní režimu Efficient s novou funkcí Max Range. Po aktivaci tohoto režimu by se měl dojezd prodloužit až o 25 %, což umožní například dojet ke vzdálenější nabíječce. Maximální rychlost se však omezuje na 95 km/h, nefunguje klimatizace, omezuje se účinek vyhřívání zadního okna, sedadel i volantu a omezena je i činnost ventilace sedadel. Na informačním panelu se pak upravuje ukazatel rychlosti, výkonu a odhadovaného dojezdu.

Vůz je standardně vybaven nabíječkou o výkonu 11 kW, volitelně až 22 kW. Na rychlonabíječkách lze nabíjet výkonem až 205 kW, díky čemuž lze nabít baterii z 10 na 80 procent přibližně za 30 minut. Každých 10 minut přitom prodlužuje dojezd asi o 156 km. Účinnost nabíjení je optimalizována pomocí nejnovějšího softwaru, který vytváří plynulejší nabíjecí křivku. BMW i5 navíc využívá odpadní teplo elektromotorů k regulaci teploty baterie, čímž zajišťuje rychlejší nabíjení.

BMW řady 5 bude dostupné také se spalovacími motory, doplněnými o 48voltovou mild-hybridní technologii. Základ tvoří čtyřválce BMW 520i, 520d a 520d xDrive. Zážehový dvoulitrový motor 520i nabízí nejvyšší výkon 140 kW/190 k a 310 Nm točivého momentu, v kombinaci s mild-hybridním systémem ale kombinovaný výkon dosahuje 153 kW/208 k a 330 Nm. Z 0 na 100 km/h tak vůz zrychluje za 7,5 sekundy a maximální rychlost dosahuje 230 km/h.

Vznětový dvoulitrový čtyřválec 520d nabízí nejvyšší kombinovaný výkon 145 kW/197 k a 400 Nm točivého momentu. BMW 520d, stejně jako verze s pohonem všech kol 520d xDrive, zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,3 sekundy a slibuje maximální rychlost 228 (xDrive) až 233 km/h. Všechny spalovací motory jsou standardně spojeny s novou 8stupňovou automatickou převodovkou Steptronic Sport, nabízející pádla řazení pod volantem.

Na jaře roku 2024 se pětkové BMW představí také ve dvou plug-in hybridních motorizacích. Základní BMW 530e kombinuje zážehový dvoulitrový čtyřválec s plug-in hybridním ústrojím o výkonu 135 kW s točivým momentem 250 Nm. Kombinovaný výkon dosahuje 220 kW a 450 Nm točivého momentu, díky čemuž vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy a zvládá rychlost až 230 km/h.

Výkonnější plug-in hybrid 550e xDrive kombinuje stejné elektrické pohonné ústrojí s jediným třílitrovým šestiválcem v nabídce, jehož standardní výkon dosahuje 230 kW a 450 Nm točivého momentu. Nejvyšší kombinovaný výkon je 360 kW a 700 Nm točivého momentu, díky čemuž sedan zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,3 sekundy a sviští až 250 km/h.

Plug-in hybridní systém čerpá energii z lithium-iontové baterie integrované do podlahy s kapacitou 19,4 kWh. Čistě elektrický dojezd slabšího plug-in hybridu BMW 530e se pohybuje v rozmezí 87 až 101 kilometrů, u výkonnější motorizace BMW 550e xDrive se očekává dojezd 79 až 90 kilometrů. Baterii lze nabíjet při výkonu 7,4 kW, díky čemuž lze baterii nabít již za 3 hodiny. Z běžné zásuvky se čas posouvá na 9,8 hodiny.

Podvozek

Nová generace BMW řady pět dostala přední nápravu s dvojitými příčnými rameny a zadní pětiprvkovou nápravu, obě ale prošly rozsáhlým vývojem, díky čemuž by měl vůz nabídnout ještě tišší kabinu, vyšší komfort, nižší vibrace, atd. Opět byl kladen důraz také na tuhost a téměř dokonalé rozložení hmotnosti v poměru 50:50.

Vrcholná verze BMW i5 M60 xDrive dostala standardně Adaptivní podvozek Professional, který je o 8 mm nižší, má elektronicky řízené tlumiče a Integrální aktivní řízení. V podbězích vozu jsou 19“ kola M z lehké slitiny, za kterými je M sportovní brzdový podvozek. Ostatní modely mohou být volitelně vybaveny M Sportovním podvozkem, Adaptivním podvozkem Professional nebo Adaptivním M podvozkem s aktivními stabilizátory, který dostupný i pro BMW i5 M60 xDrive a BMW M550e xDrive. Volitelně jsou dostupná také až 21palcová kola nebo sportovní brzdový systém.

Všechny verze nového sedanu BMW řady 5 jsou standardně vybaveny nejnovější verzí elektromechanického posilovače řízení. Standardem je sportovní řízení s velmi strmým převodem, měnícím se podle úhlu natočení volantu. V jízdním režimu My Mode SPORT je řízení naladěno na dynamickou jízdu.

K Adaptivnímu podvozku Professional jek dispozici také Integrální aktivní řízení, přinášející pohodlnější manévrování, zvyšující agilitu ve středních rychlostech a dodávající jistotu při změnách jízdních pruhů ve vysokých rychlostech. V závislosti na rychlosti jízdy se zadní kola natáčejí až o 2,5 stupně proti úhlu natočení předních kol, nebo stejným směrem. Protiběžné natáčení v nízkých rychlostech lze využít pro pohodlné manévrování na parkovací místa a při výjezdu z nich. Průměr otáčení se tak zmenší o více než 0,6 metru na 11,7 metru.

Ve spojení s volitelným M sportovním paketem jsou všechny verze nového BMW řady 5 Sedan vybaveny M sportovním podvozkem, který se vyznačuje výrazně tužším naladěním tlumičů, pružin a dalších tlumicích prvků i stabilizátorů a jeho světlá výška je oproti standardnímu podvozku snížena o 8 milimetrů.

BMW i5 a plug-in hybridní modely jsou na obou nápravách vybaveny tlumiči s charakteristikou proměnnou podle zdvihu, a to jak ve standardní výbavě, tak v případě M sportovního podvozku. Dodatečné hydraulické tlumicí prvky v tlumičích znatelně zklidňují pohyby karoserie způsobené nerovnostmi vozovky a dynamickými průjezdy zatáček.

Asistenční systémy

Volitelný Driving Assistant Professional, jehož součástí je systém udržování vzdálenosti s funkcí Stop&Go a asistent řízení a udržování v jízdním pruhu, poskytuje řidiči nového BMW řady 5 Sedan maximální podporu na dlouhých cestách i v městském provozu. Kombinace těchto dvou funkcí stupňuje zážitek z automatizované jízdy na úroveň 2. Na trzích v USA, Kanadě a Německu je součástí také Dálniční asistent, který zbavuje řidiče úkolů při řízení na dálnicích s oddělenými jízdními pruhy. Při rychlosti až 130 km/h je také možné při sledování silnice zcela pustit volant. Řidičovu pozornost ale stále hlídají kamery a systémy kontroly bdělosti.

Zajímavou novinkou je také nová verze Aktivního asistenta pro změnu jízdního pruhu, která dokáže automaticky provést jízdní manévr s odpovídajícími pohyby volantu a upravit rychlost jízdy při zařazování vozu do vedlejšího jízdního pruhu. U nového BMW řady 5 přitom může být Aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu ovládán očima – vůbec poprvé na světě.

Automobil navrhne změnu jízdního pruhu, kterou lze poprvé provést a potvrdit pohledem do vnějšího zpětného zrcátka. Pokud to dopravní situace dovolí, Aktivní asistent pro změnu jízdního pruhu automaticky provede potřebné pohyby volantem, a to až do rychlosti 130 km/h. Změnu jízdního pruhu již není nutné potvrzovat směrovým ukazatelem, lze jej však stále použít.

V závislosti na trhu nabídne nové BMW řady 5 Sedan standardně také komplexní soubor funkcí pro zvýšení bezpečnosti v různých dopravních situacích. Systém varování před čelní srážkou tak nově detekuje protijedoucí vozidla při odbočování vlevo, stejně jako chodce nebo cyklisty při odbočování vpravo. Nejnovější verze systému varování před opuštěním jízdního pruhu s funkcí aktivního návratu pak reaguje také na protijedoucí vozidla, představující potenciální riziko srážky.

Systém hlídání mrtvých úhlů byl doplněn funkcí aktivního návratu do jízdního pruhu a systém varování před vozidly přijíždějícími vzadu ze strany byl doplněn brzdnou funkcí. Dalšími součástmi výbavy Driving Assistant jsou varování před nárazem zezadu, varování při vyjíždění z těsných míst, vyhýbací asistent a varování před křižovatkou s brzdnou funkcí.

Volitelný systém Driving Assistant Plus zahrnuje také základní verzi asistenta pro jízdu a udržování v jízdním pruhu nebo aktivní systém pro udržování rychlosti a vzdálenosti s funkcí Stop & Go, který lze použít do rychlosti až 180 km/h, zatímco Parkovací Asistent Professional umí převzít řízení vozu v úseku až 200 metrů. Automatické parkování lze navíc ovládat také prostřednictvím chytrého telefonu s aplikací my BMW.

Nová generace BMW řady 5 dorazí na český trh během října letošního roku, přičemž objednávky lze u českých dealerů zadávat již nyní. Nejlevnější verze BMW 520i se spalovacím zážehovým čtyřválcem startuje od částky 1.467.700 Kč, základní elektromobil BM i5 eDrive40 startuje od 1.749.800 Kč a vrcholný elektromobil BMW i5 M60 xDrive startuje do částky 2.523.300 Kč.

Jak dodává automobilka, cenová hladina se navzdory výraznému posunu ve všech oblastech téměř nezměnila. Varianta BMW 520d xDrive má dokonce za cenu od 1.587.300 Kč na korunu stejnou cenu jako předchůdce. Vozy přitom nabízí modernější a sofistikovanější výbavu.