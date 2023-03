BMW vypisuje soutěž na vývoj videoher pro zakřivené displeje nových interiérů

Slib hraní videoher na obrazovkách nových BMW je pro letošní rok stále reálným lákadlem. Mnichovská automobilka uzavřela partnerství se švýcarskou herní platformou AirConsole a po loňském závazku zábavy na zakřivených displejích vozidel mezinárodní kooperace zahájila hledání vývojářů.

Zdatní počítačoví odborníci mohou přes oficiální web soutěže odesílat své nápady. Příjem návrhů bude trvat do 2. června. BMW a AirConsole žádají všechny zájemce, aby posílali balíčky přinášející zábavu ve formě herního zážitku v jakémkoliv žánru. Hra by měla samozřejmě fungovat v automobilovém prostředí, jistotou úspěchu je zaměření na co nejširší publikum a intuitivní ovládání pomocí herní konzole ve formě chytrého telefonu.

Hned čtyři nejlepší uchazeči obdrží dotaci pěti tisíc eur (120.000 Kč) na vývoj prototypu své hry. Finální software má být prezentován 6. listopadu přímo uvnitř nejmodernějšího BMW. Vítězové výběrového řízení se mohou také těšit na osobní setkání s vedením automobilky v Mnichově.

Zábava promítaná přes infotainment bude ke stažení z internetu. Zobrazení řeší rostoucí počet i velikost displejů v automobilech, ovládání zajistí chytrý telefon coby předpokládaná povinná výbava všech majitelů vrcholných verzí BMW. Spojení mobilu a hry proběhne přes vygenerovaný QR kód. „Naše důmyslná architektura spolu se snadným přístupem k platformě změní způsob, jakým se lidé ve svých automobilech zabaví,“ slíbil Anthony Cliquot za značku AirConsole.

Audiovizuální novinka potěší děti, přesto je přesah daleko větší (i mezi dospělé). Zabudování her má krátit čas na nabíjecích stanicích, když nebude stačit poslech hudby či sledování videí. Z důvodu příjemnějšího stání u zásuvky se o hraní videoher v autě už dříve postarala Tesla. Funkce Passenger Play byla dříve dostupná za jízdy, později se stalo podmínkou zastavení, což můžeme očekávat také u BMW.