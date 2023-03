BMW chce vypínat displeje, když na ně řidič kouká moc dlouho

Mnichovská automobilka BMW požádala o patent na systém hlídající pozornost řidiče. Systém by vypnul displej na palubní desce, pokud by rozeznal, že na něj řidič hledí příliš dlouho.

Bez ohledu na to, jaký máte na velké obrazovky v interiéru aut názor, zřejmě všichni se shodneme na tom, že mají velký potenciál rozptylovat řidiče. Přestože se některé značky staví proti trendu čím dál větších displejů, většina jich uvažuje způsobem větší = lepší. BMW podalo žádost o patent systému, který má obrazovku vypnout, když na ni řidič hledí příliš dlouho.

Žádost o patent u Německého patentového a známkového úřadu (DPMA) objevili kolegové z CarBuzz. Pointou systému popisovaného v žádosti je vypnutí displeje nebo rozostření obrazu, pokud na něj řidič kouká příliš dlouho a nevěnuje se plně řízení. V automobilu budou předdefinované oblasti, na které by člověk za volantem neměl upírat zrak po delší dobu, než je nezbytně nutné, na což bude dohlížet právě systém BMW.

Nutno přiznat, že systém se neměl týkat digitální přístrojové desky a částečně zřejmě ani infotainmentu. BMW sází především na předpoklad rozšíření obrazovek pro spolujezdce, na nichž by mohl koukat na filmy nebo hrát hry. A právě tento displej by pak měl být vypnut nebo jeho obraz zhoršen. Nebude to ale rozčilovat spolujezdce? Ano, přesně v to BMW doufá. Řidič bude příliš dlouho koukat na displej třeba s filmem, systém to pozná, displej vypne, spolujezdce to rozladí a bude po řidiči požadovat, aby se věnoval řízení.

Variant znemožnění delšího sledování obrazovky je několik, stejně jako je zvažováno, zda zároveň dojde k vypnutí přehrávaného zvuku nebo ne. Použití spolujezdce k nátlaku na řidiče je přinejmenším pochybné řešení. BMW navíc do budoucna počítá s nahrazením obrazovek head-up displejem ve velikosti čelního skla, takže je otázka, jestli by podobný „ochranný“ systém mohl fungovat i zde.

Zajímalo by nás, jestli si BMW o patent zažádalo „pro jistotu“, nebo jestli v systému skutečně vidí potenciál. Nám se jako rozumnější řešení zdá technologie, která již existuje. Většinou se jedná o tenký film na displeji, který zajišťuje, že je obraz viditelný jen zpříma, zatímco člověk hledící ze strany vidí jen černý obraz. Předpokládáme, že podobné řešení by bylo jednodušší a efektivnější. Nehledě na to, že by nebyl vyvíjen nátlak na spolujezdce, aby řidiče srovnal do latě.

Nutno však podotknout, že se řeší, jak postihnout řidiče za to, že sleduje displej v autě, přitom je to problém, který automobilky vytváří samy. Ne všechno je nutné řešit další obrazovkou, obzvlášť v automobilech, kde by prioritou měla být co nejsnazší a nejintuitivnější obsluha.