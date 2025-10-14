BMW XM bylo loni nejprodávanějším über SUV světa. Proti konkurenci má ovšem velkou výhodu
Obrovité německé SUV se v roce 2024 stalo nejoblíbenějším výkonným SUV světa, když předčilo i konkurenci od Lamborghini a Ferrari. Ve srovnání s ní ovšem vyjde na zlomek. V soutěži krásy by naopak skončilo mezi posledními.
BMW M v roce 2022 slavilo 50 let od založení. Zatímco všichni automobiloví fanoušci očekávali bombu v podobě duchovního nástupce legendárního supersportu M1, Němci nebyli moc odvážní a vsadili na monstrózní SUV. Model XM se tudíž stal teprve druhým svébytným vozem od BMW M, přičemž již od počátku tohle auto vzbuzuje spoustu kontroverzní.
Jednak není příliš hezké, jednak je i kvůli plug-in hybridnímu pohonu s osmiválcem o objemu 4,4 litru, který známe i z nového M5, dost těžké. Místo sportovních zážitků se tak jedná spíše o statkový automobil, který je navíc na 23palcových kolech nekomfortní i na velmi hladkém povrchu.
Osobně sice BMW XM považuji za nejhorší model mnichovské automobilky, zákazníci jsou k němu přesto shovívavější. Loni se ostatně prodalo 8100 exemplářů tohoto vozu, což představuje meziroční zlepšení o 14 %. Růst je na vrub levnější variantě 50e s šestiválcovým plug-inem s 350 kW z BMW X5, která ve srovnání se zmíněným osmiválcem s 550 kilowatty vyjde o nezanedbatelných 1.271.400 korun levněji (3.338.400 vs. 4.609.800 Kč).
I proto německý zástupce segmentu výkonných SUV loni zaznamenal nejvyšší prodeje ve třídě. Do ní můžeme počítat ještě Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX a čínské elektrické SUV MHero 917 s výkonem až 800 kilowattů a trakčním akumulátorem s kapacitou 142 kWh.
|Nejprodávanější výkonná SUV v roce 2024
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (%)
|1.
|BMW XM
|8100
|14
|2.
|Lamborghini Urus
|5600
|6
|3.
|Ferrari Purosangue
|2250
|840
|4.
|Aston Martin DBX
|2050
|-24
|5.
|MHero 917
|1200
|107
|Zdroj: JATO Dynamics
Kritici namítnou, že ve srovnání chybí třeba Audi RS Q8, BMW X5/X6 M, Mercedes-AMG GLS 63 či Range Rover Sport s osmiválcem, v jejich případě se ovšem jedná o výkonné deriváty konvenčních modelů, nikoliv o sportovně vozy, které se (s menší výjimkou v případě XM) nabízejí výhradně s potentním pohonem. I proto v tabulce nenajdeme ani Bentley Bentayga a Rolls-Royce Cullinan.
Z hlediska kusů je BMW XM sice nejúspěšnějším modelem, s ohledem na násobně vyšší ceny Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue (to začíná okolo 10 milionů) a Aston Martinu DBX to ve výsledku takový sukces úplně není. I proto se s přímým nástupcem XM nepočítá.
Zdroj: JATO Dynamics a Carscoops, video: auto.cz, foto: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, MHero a auto.cz