Legenda lesů a hor, bagr i elektrika v terénu: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Osmá epizoda podzimní řady Světa motorů je za dveřmi. Co v ní uvidíte?
Osmou epizodu Světa motorů odstartuje Marek Bednář s československou seriálovou hvězdou – ovšem nevystřídal Markétu v sekci VIP. Otestoval totiž Ladu Niva, která už několik měsíců není ruská ani sovětská, nýbrž ázerbájdžánská, a tak se může dovážet do EU.
Naváže na něj Martin Vaculík, který prokáže, že do terénu se kromě letitých ruských automobilů hodí také moderní elektrická subaru. Vzal model Solterra do Hummer centra a vyzkoušel, jak jezdí na asfaltu i mimo něj.
Následovat bude test „stopětadvácy“ značky CFMOTO, kterou mohou řídit už šestnáctiletí. Jestli by si na ni měli šetřit, prozradí Kamil Holán.
Markéta Volfová do naší driftovací crazy káry posadí Jakuba Kotka, herce, moderátora a dabéra, kterého můžete znát z reality show Survivor.
Osmý díl Světa motorů uzavře Martin Karlík, který však tentokrát, inspirován staveništěm vedle naší redakce, místo rad řidičům bude přemisťovat metráky zeminy. Jak mu to šlo, se dozvíte v novém díle Světa motorů, který bude vysílat Nova Action ve čtvrtek 23. 10. ve 20:30.