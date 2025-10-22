Už i Vietnam chce omezit spalovací motory. Tvrdý zákaz přijde za rok
Nejprve v centru Hanoje, o dva roky později i v dalších místech Vietnamu mají mít benzinové motorky zákaz vjezdu. Vietnamská domácí automobilka vyrábí elektrické motorky a skútry, drtivou většinu tohoto obřího trhu však tvoří spalovací stroje, kterým dominuje Honda.
Málokterá země je tak proslulá záplavou motocyklů, jako Vietnam. Jeho hlavní město Hanoj, které je domovem 8,4 milionu lidí, se chystá od poloviny roku 2026 zásadně omezit právě tento nejdůležitější dopravní prostředek místních obyvatel. V centru města mají mít jízdu povolenou jen elektrické motorky a skútry, nikoliv ty se spalovacími motory.
Opatření vydal v červenci letošního roku premiér Pham Minh Chính v rámci boje s vysokým znečištěním ovzduší. Od roku 2028 se mají omezení rozšířit i do dalších oblastí jak Hanoje, tak Vietnamu jako celku.
S takovýmto opatřením nesouhlasí japonská ambasáda v Hanoji. Náhlý zákaz podle ní, jak zpravuje agentura Reuters, může „ovlivnit zaměstnanost v podpůrných odvětvích průmyslu“ včetně dodavatelů dílů či prodejců motorek. Ambasáda také apelovala na vietnamskou vládu, aby zvážila postupné nařizování elektrifikace s časem na přípravu.
Důvod, proč se ozvala zrovna japonská ambasáda, je v tom, že pro motocykl je ve Vietnamu synonymem japonská značka Honda. Velmi oblíbené jsou také značky Yamaha a Suzuki, obě ze stejného státu. Průmyslové sdružení, které vede právě Honda a další dvě zmíněné značky jsou jeho členy, varovalo vietnamskou vládu před „přerušením výroby a rizikem bankrotů“ ve vlastním dopise, informuje agentura. Zákaz může podle výrobců znamenat přelití problémů na téměř 2.000 prodejců, zhruba 200 lokálních dodavatelů součástek a statisíce zaměstnanců.
Trh s motocykly ve 101milionovém Vietnamu je jedním ze světově největších, jeho odhadovaný objem za rok 2025 je 4,6 miliardy dolarů (95,9 miliardy korun). Z drtivé většiny ho tvoří vozidla na benzin a Honda drží cca 80 % tohoto trhu. Ročně prodá zhruba 2,6 milionu motorek a skútrů. Uvedla, že v návaznosti na zákaz může zmenšit objem místní výroby, zavírat továrny – ve Vietnamu má čtyři – se však nechystá.
Plán zakázat v určitých oblastech benzinové motorky může souviset také s tím, že domácí značka VinFast se pustila do výroby elektrických jednostopých vozidel. Prodeje ve druhém čtvrtletí letoška vzrostly na téměř 70 tisíc kusů, o 55 % víc než v prvním čtvrtletí.
zdroj: Reuters | foto: Honda, Svět motorů | video: Svět motorů