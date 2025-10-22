Jeep Renegade skončil bez velkých fanfár. Přitom šlo o prodejní hit
Kariéra někdejšího nejmenšího jeepu skončila již letos v srpnu, jeho roli částečně přeberou modely Avenger a nová generace kompaktního SUV Compass.
Jeep Renegade je pro americkou automobilku v mnoha ohledech přelomový. Jako první model značky se totiž vyráběl výhradně v zahraničí. Velkou část produkce měla na starost továrna v Melfi, kde renegade vznikal po boku sesterského Fiatu 500X.
Navzdory velmi kompaktním rozměrům se Jeep Renegade těšil z velmi slušné terénní výbavy. Ve vrcholné verzi Trailhawk dostal například elektronickou uzávěrku diferenciálu, která ve spojení s pohonem všech kol dokázala divy i v náročnějším terénu.
V roce 2023 se jednalo o druhý nejprodávanější jeep v Česku, jeho čísla ovšem následně významně klesala. Část zákazníků se totiž přesunula k ještě menšímu Jeepu Avenger, který je mimo jiné prvním elektrickým modelem legendární značky terénních aut.
Pouť tohoto modelu ovšem skončila. Poslední vyrobené kusy z Melfi vyjely již letos v srpnu. A obešlo se to bez velkých fanfár.
Přes 4,2 metru dlouhé SUV se poprvé představilo zkraje roku 2014, ve výrobě tudíž vydrželo dlouhých 11 let. Díky své relativní finanční dostupnosti otevřel značku Jeep mnohem širšímu spektru zákazníků, kteří by nad tímto brandem jinak neuvažovali. Silnou pozici zaujal také ve flotilách půjčoven aut. Ostatně mnozí z nás se renegadem na některé ze svých dovolených určitě svezli. V Itálii si Jeep Renegade oblíbila například také místní policie.
Zmíněný Jeep Avenger ovšem zatím vypadá jako důstojná alternativa. Americká automobilka od ledna 2023 do letošního července nasbírala přes 200 tisíc objednávek.
Spekulace o přímém nástupci renegadu zatím nejsou oficiálně potvrzené. Mezi 4,08metrovým avengerem a 4,5metrovým Jeepem Compass je ale dostatečně velký prostor pro konkurenta Renaultu Captur či Škody Kamiq. Mateřský koncern Stellantis navíc má vyhovující techniku, kterou by druhý nejmenší jeep v nabídce mohl využít. Jen by asi nedostal klasický pohon všech kol, ale elektrickou čtyřkolku.
