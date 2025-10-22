Tatra představuje další náklaďák na vodík. Dostane i autonomní řízení
Kopřivnická Tatra zahájila vývoj zcela nového vodíkového nákladního vozidla. Projekt má být dokončen v polovině roku 2028 a nabídne i prvky autonomního řízení.
Společnost Tatra Trucks v konsorciu se společností Devinn a VŠB – Technickou univerzitou Ostrava zahájila vývoj nového nákladního vozu s názvem Force e-Drive FCEV 8x6. Ten se bude odlišovat především zvoleným pohonem. Jak totiž z označení vyplývá, Kopřivnická automobilka totiž tentokrát vsadila na palivové články na vodík, s kterými již experimentovala v nedávné minulosti. Ostatně Devinn více než 10 let patří k českým vývojovým společnostem a je předním integrátorem vodíkových technologií, které uplatňuje jak v oblasti energetiky, tak v dopravě.
„Propojení zkušeností Tatry a našich partnerů, které jsme získali například během spolupráce na prototypu Tatra Force e-Drive FCEV 8x6 pro důlní provoz nebo na vozidle Tatra Force 4x4 se systémem automatizované řízení a pokročilými asistenčními systémy ADAS, vytváří ideální podmínky pro další projekt, který bude mít výsledky využitelné v každodenní praxi. Nový projekt má vedle stavby prototypu Tatry Force e-Drive FCEV 6x4 pomoci nastavení vhodných podmínek pro komercionalizaci výstupů výzkumů s ním spojených a dále připravit podklady pro úpravy legislativy, které nastaví rámec pro každodenní provozní praxi vozidel tohoto druhu,“ řekl Kristijan Fiket, generální ředitel Tatra Trucks.
Tatra Force e-Drive FCEV 6x4 je koncipováno především pro komunální služby. Díky elektrickému pohonu využívajícímu vodíkové palivové články je vhodným řešením pro provoz v nízkoemisních a bezemisních zónách, jejichž počet v evropských městech postupně roste. Novinka se bude hodit například pro svoz komunálního odpadu přímo v centrech měst, ale také pro provoz na skládkách nebo v průmyslových areálech, kde se od komunálních a nákladních vozidel očekává vysoká spolehlivost a odolnost. Vůz může být osazen například i nástavbou pro úklid ulic, připraven bude též pro zimní údržbu silnic nebo jako klasický sklápěč pro bezemisní provoz při stavebních pracích v městských aglomeracích.
„Z pohledu společnosti Devinn jde již o celkově třetí vozidlo s alternativním pohonem, na jehož vývoji spolupracujeme. Nová vodíková Tatra vychází ze zásadních poznatků získaných při testování vozu Tatra Force e-Drive FCEV 8x6 a přináší efektivnější rozložení komponent i redukci zástavby pohonné jednotky a chladicího systému tak, aby bylo možné splnit požadavky na nízkoúrovňový nástup do kabiny. Současně jsme se zaměřili na vyšší efektivitu rekuperace a optimalizaci spotřeby vozu. Ve společnosti Devinn si spolupráce s Tatrou Trucks velmi vážíme a uvědomujeme si důležitost naší úlohy při přípravě tohoto technologicky vyspělého prototypu,“ přiblížil Luboš Hajský, CEO společnosti Devinn.
Novinka dostane konfiguraci 6x4 se dvěma zadními hnanými nápravami s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami a přední nehnanou lichoběžníkovou nápravou, která u tater není úplně obvyklá. Tihle uspořádání ovšem zlepší výhled z kabiny a pohodlí při nastupování a vystupování.
Tatra Force e-Drive FCEV 8x6 zvládne stoupání přes 30 procent, dosáhne rychlosti až 85 km/h, jeho maximální hmotnost přesáhne 25 tun a předpokládaný dojezd bude více než 200 kilometrů.
Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za výzkum a vývoj, zmínil přítomnost vyspělých technologií pro autonomní jízdu. Ve výbavě nebude chybět řada senzorů, radarů a lidarů, které bude řídit výkonná řídicí jednotka. Tatra díky tomu bude schopna jezdit i bez přítomnosti řidiče v kabině, přičemž ji bude možné bezdrátově ovládat na dálku. Tatrováci také pracují na integraci dronu, jenž by vůz mohl odprovázet a monitorovat jeho pohyb doslova z ptačí perspektivy. V takovém případě se nabízí využití například u záchranářských a hasičských jednotek.
Projekt Tatra Force e-Drive FCEV 6x4 navazuje na Tatru Force e-Drive FCEV 8x6 rovněž na podvozku řady Force 3. generace z roku 2023.
Zdroj: Tatra, foto: Tatra, video: auto.cz