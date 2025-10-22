Fiat Tipo skončí v roce 2026. Nástupce nebude překvapením
Dostupný kompakt od Fiatu se s námi rozloučí nejpozději v červnu 2026. Místo něj Italové představí novinku s populárnějším charakterem.
Novodobý Fiat Tipo, dostupný jako hatchback, kombi i sedan, měl skončit již před několika lety. Stejně jako u Renaultu Megane GranCoupé ovšem jeho přizpůsobení normě GSR II zaplatili Turci, kteří podobná auta milují. Místo tří karosářských variant nám ovšem v nabídce zbyl pouze sedan, který je mimo Evropu stále jednou z nejoblíbenějších varianta. Aktuálně si tedy můžete na českém trhu stále pořídit nový Fiat Tipo sedan se vznětovým motorem 1.6 MultiJet o výkonu 96 kW, který s šestistupňovým manuálem vyjde minimálně na 429.900 Kč.
Čas kdysi populárního modelu se ovšem krátí. Šéf turecké Tofas Cengiz Elordu, kde tipo, respektive jeho turecká alternativa s názvem Egea vzniká, totiž oznámil, že ukončení výroby proběhne nejpozději v červnu 2026. Původně měl přitom dostupný fiat z nabídky zmizet ještě koncem letošního roku.
Cengiz Elordu již nastínil, na co se po konci tipa můžeme těšit. Fiat tuhle modelovou řadu tradičního ražení nahradí, nepřekvapivě, crossoverem nebo SUV. Právě o tato auta je dnes největší zájem.
Fiat, jehož evropský význam je dnes ve srovnání s 80. lety minulého století marginální, prodejně úspěšný model potřebuje jako sůl. Jeho tápání se dá datovat až do roku 2009, kdy svět postihla globální ekonomická krize. Aby ji Italové přežili bez větších bolestí, minimalizovali investice do vývoje a spokojili se s nabídkou stárnoucích „prcků“ v podobě Fiatů Panda a 500. Svět mezitím nabral zcela jiný směr a zájem se stočil právě směrem k vozům s vyšší světlostí. V tomhle segmentu přitom Fiat nabídne pouze model 600 a částečně novou grande pandu. Větší modely mu přitom chybějí.
Díky spojení s bývalým PSA se Italům nabízí využití modulární platformy STLA Medium, na kterou přešly Peugeoty 3008 a 5008 a nový Opel Grandland. Tahle architektura navíc umožňuje zástavbu jak čistě spalovacích, tak i plug-in hybridních a elektrických pohonů s velkou trakční baterií. Elektromobily jsou ostatně další bolístkou Fiatu. Nabízí totiž pouze dva – 500e a Grande Panda.
S ohledem na výrobu v Turecku a orientaci Fiatu na ekonomicky racionální zákazníky se dá očekávat, že chystaný nástupce tipa se vydá cestou dostupnější ceny. V takovém případě se nabízí technika Opelu Frontera či Citroënu C3 Aircross, kterou v trochu jiné podobě známe již z Fiatu 600. Oba sourozenci nabídnou spalovací motory i pohon na elektřinu, navíc navzdory spíše kompaktnějším vnějším rozměrům uvezou až sedm cestujících.
Zdroj: Motor1 a autorský článek, video a foto: auto.cz