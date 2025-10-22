Porsche si nechalo patentovat unikátní osmnáctiválec. Nemusí to však nic znamenat
Porsche si nechalo patentovat prostorově optimalizovaný motor ve tvaru skutečného W, tedy se třemi řadami válců. Může jich mít až osmnáct.
Zatímco motory W8, W12 a W16 ve volkswagenech, audi a bugatti tvoří dva bloky unikátní konfigurace VR spojené klikovou hřídelí, Porsche si nechalo patentovat motor, pro nějž by nejlepší písmenné označení bylo rovněž W – ovšem místo dvou dvojic má tři zcela samostatné řady válců.
Ony řady mohou mít až po šesti válcích, čímž se dostáváme na osmnáctiválec. Něco takového v silničních autech použito nikdy nebylo, byť koncept Bugatti 18/3 Chiron, který předcházel produkčnímu veyronu, osmnáct válců měl.
Inženýři Porsche navrhli prostorově optimalizovanou konstrukci, která by mohla nabídnout vysoký výkon v kompaktních rozměrech, co do délky srovnatelných s řadovou šestiválcovou jednotkou. Výfukové potrubí je vedeno vždy ze strany řady válců, sání je umístěno nad hlavami válců.
Tato konfigurace má podle patentu minimalizovat třecí ztráty při proudění vzduchu a oddělit sání od výfukového systému. Chladnější nasávaný vzduch, který nemá mnoho prostoru se zahřát, znamená vyšší výkon. Všimněte si, že obrázek neukazuje žádná turbodmychadla, ovšem ta samozřejmě nejsou vyloučena.
Podle patentu by motor mohl mít také jiný počet válců, např. 9 nebo 15 v řadách po třech nebo pěti. Konkrétní údaje o objemu nebo výkonu patent nezmiňuje.
Samozřejmě, zda Porsche takový motor skutečně vyrobí, zůstává otázkou. Automobilky pravidelně žádají o patenty primárně k ochraně duševního vlastnictví, nikoliv jako předzvěst budoucích produktů. Porsche nezmínilo detaily o zamýšleném využití motoru, spalovací motory však zůstávají součástí strategie této značky.
zdroj: Motor1 | foto: WIPO | video: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche