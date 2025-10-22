Toto ferrari je vzácné a levné zároveň. Má to však své důvody
Toto Ferrari 512 BBi upravené firmou Koenig je esencí osmdesátek a je pořádně vzácné, ovšem navzdory tomu není zas tak drahé. Pochází z roku 1983 a než se s ním někdo projede, bude nutný důkladný servis.
Aukční dům Bonhams nabízí vzácné Ferrari 512 BBi upravené německou společností Koenig Specials, která se v 80. letech zabývala tuningem evropských luxusních aut. Jak vzácné? Vyrobilo se jich méně než 30 ve srovnání se zhruba tisícovkou celkem postavených 512 BBi. Jeden z nich se nyní dostává do dražby a kupodivu nebude tak drahý, jak by jeho ojedinělost naznačovala. Očekávaná cena je mezi 85 a 90 tisíci librami, což odpovídá přibližně 2,7 až 2,9 milionu korun.
Koenig zvýšil výkon z původních 254 kW na 336 kW pomocí nových pístů, vačkových hřídelí, a výfukového systému, mimo jiné. Úpravy samotné stály polovinu ceny standardního vozu. Podvozek dostal tužší pružiny a stabilizátory, ventilované brzdové kotouče zůstaly beze změny. Ferrari uvádělo maximální rychlost 302 km/h, jaká je po úpravách, je otázkou.
Exteriér vozu také doznal úprav, které nejlépe ukážou fotky. Tradiční včetně air-dam spoileru, sání typu NACA před zadními blatníky, čtyř zadních světel místo původních šesti a revidovaných boxů pro příjem vzduchu. Pneumatiky jsou širší než originál o 25 milimetrů. V interiéru Koenig nahradil původní pevná sportovní sedadla nastavitelnými, jinak zůstal interiér téměř nezměněn.
Toto ferrari bylo původně dodáno dealerovi v Německu, následně putovalo do Spojených států, kde pobývalo až do roku 2015. Tehdy ho zakoupil současný majitel, dopřál mu servis a uložil ho do klimatizované garáže.
Těch deset let ovšem auto stálo, takže nyní vyžaduje důkladnou revizi a výměnu řady gumových dílů, patrně včetně pneumatik. Vizuálně je v solidním stavu, zespoda však je znát, že se s ním jezdilo, a ne vždy úplně opatrně.
zdroj: Bonhams