BMW zvažuje elektrické M se zadním pohonem. Teorie je zajímavá

Divize BMW M v poslední době do řady svých aut montuje pohon všech kol, který zvládne odpojit přední nápravu ze hry, pokud se řidič odváží povypínat veškerou elektroniku. Již delší dobu se také ví, že je ve vývoji plně elektrické „emko“, které by také mělo mít pohon všech kol a celkem čtyři elektromotory.

Verze s monstrózním výkonem ale patrně nebude jediná, alespoň dle slov šéfa divize M Franka van Meela, který se rozhovořil pro magazín Ars Technica. Měla by přijít i varianta, která dostane dva motory na zadní nápravu – jedinou poháněnou. To by mohlo znamenat méně hmotnosti na předních kolech, které navíc budou mít na starost výhradně zatáčení, nikoliv ještě přenos síly na asfalt.

Nepustil se do vysvětlování detailů, přiblížil ale, že než bude moci na trh přijít skutečné „plnotučné“ M s ryze elektrickým pohonem, vývojáři před sebou mají ještě práci. Nejde totiž jen o to, postavit silný elektromotor – takové existují už léta ve vlacích – ale o to, aby ten elektromotor byl „velmi lehký, velmi silný, velmi kompaktní, ale zároveň se správným chlazením, aby si udržely výkon,“ cituje magazín van Meela.

U baterií to je podobné, ty také musí zvládnout dodávat dostatek proudu elektromotorům bez poklesu či přehřívání po delší dobu. Než se mnichovským inženýrům podaří tohle všechno doladit, „stále to bude několik let“, říká van Meel.

Při vývoji se dívají i na to, jakým způsobem by mohla tato technika fungovat při závodění. Závodní auta „musí dávat trvalý výkon, aby měla správnou dynamiku, a také dostatečný dojezd“, vysvětluje van Meel.

Systém se čtyřmi elektromotory má ovšem jednu zásadní výhodu v tom, že každé kolo je možné ovládat zcela nezávisle na ostatních, a to nejen při zrychlování, ale třeba i při brzdění. S čtyřmotorovým konceptem automobilka hodlá použít logiku elektronického řízení, nazvanou „ruka Boží“. To má být elektronický systém, který nepřetržitě monitoruje pohyby auta ve třech rozměrech tak, aby optimalizoval jeho chování.

„Se čtyřmi motory můžeme používat ABS při brzdění elektromotory místo třecích brzd, takže můžeme získat zpátky více energie a na závodním okruhu až o 30 % vyšší dojezd,“ přibližuje benefity čtyřmotorového uspořádání van Meel. Benefitem to má být pro vysokovýkonná silniční i závodní auta.