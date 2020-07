Bridgestone a Microsoft představují unikátní detektor poškození pneumatik

Nejenže upozorní řidiče na poškozenou pneumatiku, ale do budoucna by měl být schopen upozornit i silničáře na problémový úsek silnic.

Známý výrobce pneumatik Bridgestone spojil síly s technologickým gigantem Microsoft a společně vyvinuli nový systém pro detekci poškozené pneumatiky, který by mohl výrazně snižovat riziko dopravních nehod. Do budoucna by navíc ale mohl přispět i ke zlepšení stavu silnic.

Základní funkcí nového systému Tyre Damage Monitor System (TDMS) je ale detekce poškození pneumatiky, vzniklého například od výmolu v silnici, najetí na obrubník, nečistotami na vozovce nebo opotřebením.

K tomu systém používá data z cloudové sítě Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) i senzory, které už jsou v autě zabudovány. Tato data pak zahrne do speciálního algoritmu, který dokáže detekovat nepravidelnosti na povrchu pneumatiky. A pokud je detekuje, okamžitě upozorní řidiče.

Systém je navíc schopen určit i místa, kde k poškození pneumatiky došlo. Do budoucna by tak mohl například automaticky posílat upozornění na správu silnic, která by se mohla o problémový úsek postarat. Tato funkce by pak měla nabrat na významu především s nástupem autonomním aut, jak dodává Bridgestone.

Podle výrobce se jedná o unikátní systém, který v současnosti nemá na trhu srovnatelnou konkurenci. Všechny ostatní systémy totiž obvykle pracují s novým hardwarem, který musí být na vůz nebo pneumatiky instalován.

A jaký je rozdíl mezi novým systémem TDMS a stávajícím TPMS, který je na nové vozy povinně instalován od roku 2012? Senzory TPMS obvykle sledují pouze změnu tlaku v pneumatice, která se ale může měnit dlouhodobě. Systém TDMS by měl být schopen upozornit i na ojetí / poškození, které se neprojeví okamžitě, ale ohrožuje bezpečnost a provozuschopnost vozu.

Poškození pneumatik je přitom podle Bridgestone spjato zhruba s 30 procenty nehod na silnicích. Jejich stav přitom mnoho řidičů nekontroluje, ačkoliv mohou mít zásadní vliv na správné fungování řady dalších komponentů – včetně podvozku a řízení.