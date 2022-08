Bridgestone vyrábí pneumatiky z pouštních keříků. Dočkaly se i závodního nasazení

Výrobce Bridgestone, stejně jako řada dalších producentů pneumatik, hledá cestu k ekologičtější budoucnosti. Společnost proto mimo jiné od roku 2012 investuje do výzkumu guayule, což je pouštní rostlina pocházející se Severní Ameriky. A výzkum je úspěšný, protože pneumatiky vyrobené z guayule již míří na závodní tratě.

Společnost Bridgestone v roce 2012 založila zpracovatelské a výzkumné centrum ve městě Mesa v americké Arizoně. Později se přidala také guayule farma o rozloze 287 akrů v arizonském městě Eloy. Dosud Bridgestone do snahy obchodně využít rostlinu guayule investovala přes 100 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. Cílem je dostat pneumatiky z guayule do prodeje do roku 2030. Do roku 2050 by pak společnost Bridgestone chtěla přejít na výrobu pneumatik z plně obnovitelných zdrojů, přičemž jako celek by se firma ráda stala karbonově neutrální.

Výhodou guayule – navíc k tomu, že jde o obnovitelný zdroj – podle Bridgestone je, že jde o dřevnatý keřík odolný vůči teplu, kterému se daří v pouštních oblastech na jihozápadě Ameriky. Nevyžaduje ani speciální techniku na sklízení, farmáři si vystačí s dosavadními stroji na řádkové sklízení plodin. Zároveň pěstování guayule sníží energetické požadavky a ekologické dopady spojené s výrobou pneumatik, protože si Bridgestone nebude muset vozit gumu ze zámoří.

Rostlinu guayule Bridgestone pěstuje a zpracovává ve výše uvedených centrech v Arizoně, přičemž následná výroba pneumatik probíhá v Akronu v Ohiu. První pneumatika obsahující přírodní gumu z guayule byla totiž společností Bridgestone vyrobena již v roce 2015. Na běžných silnicích se s pneumatikami, jejichž bočnice tvoří přírodní guma vyrobená z guayule, sice nepotkáte, ale začínají pronikat do motorsportu.

Pneumatiky s přírodní gumou z guayule jsou produkovány pod značkou Firestone Firehawk a míří do amerického motorsportu, konkrétně do závodní série IndyCar. Představeny byly v květnu letošního roku, přičemž první závodní nasazení si jako alternativní pneumatiky odbyly v závodě Big Machine Music City Grand Prix, který se jel začátkem srpna. V roce 2023 pak Bridgestone zapracuje přírodní gumu z guayule do širší řady svých závodních pneumatik.