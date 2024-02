Budou letos padat rychlostní rekordy? Jeden chce i Hennessey, pokud se najde místo

Hennessey Venom F5 má teoreticky zvládnout až 528 km/h, ale pro automobilku bude úspěchem překonání 300 mph (482,8 km/h) v průměru dvou protisměrných jízd, říká její zakladatel. Pokusit se o to chce ještě letos, pokud najde vhodný kus asfaltu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedlouho poté, co Koenigsegg oznámil plán se s modelem Jesko Absolut pokusit o stanovení nového rychlostního rekordu produkčních aut, přichází s podobnými slovy i texaská firma Hennessey. Její model Venom F5 zvládl při testech odpružení v roce 2022 rychlost 437 km/h, ovšem jen jedním směrem, a navíc to je pořád méně než aktuální rekord 447,19 km/h, který v roce 2017 stanovil Koenigsegg Agera RS.

„Jaké bude první produkční silniční auto, které má průměr dvou protisměrných nejvyšších rychlostí přes 300 mph (482,8 km/h)? To je to, k čemu směřujeme. Tento rok to zjistíme,“ říká John Hennessey, zakladatel a šéf firmy, ve videu.

Video se připravuje ...

„Náš supersport má simulovanou teoretickou nejvyšší rychlost 328 mph (527,75 km/h), ovšem za tímto číslem se nebudeme hnát. Na letošní rok je cílem pokořit 300 mph v obou směrech a dosáhnout 500 km/h (310,8 mph) v jednom směru by bylo ultimativní oslavou spalovacího motoru,“ dodává Hennessey.

Podle jeho slov už firma má vybraný exemplář venomu F5, s nímž to zkusí, stejně jako pilota a ostatní členy týmu. Problém je, že zatím nenašla místo s dostatečně dlouhým a hladkým asfaltem, kde by se taková zkouška dala provést.

Ranvej na testovacím polygonu Johnnyho Bohmera, která je součást Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a na délku má 5,14 km, není očividně vhodná – jinými slovy, je příliš krátká. Nyní tedy firma hledá vhodnou ranvej, silnici či jakýkoliv vhodný kus asfaltu, kde by se o rekord mohla pokusit.

Že by texaská vláda povolila konání pokusu na uzavřeném úseku veřejné silnice, není zcela vyloučené. V minulosti se to už stalo. Otázkou je, zda se na veřejných silnicích dá najít vhodný kus asfaltu – nejen rovný, ale zejména prostý nerovností.

„Líbí se mi, že i Koenigsegg se chystá na vysoké rychlosti, a doufám, že se Bugatti také připojí. Takováto soupeření podněcují naši vášeň a nutí nás jet rychleji, více inovovat a usilovněji se snažit,“ uzavírá Hennessey. Bugatti nicméně poté, co její chiron Super Sport 300+ zvládl 490,48 km/h jedním směrem, s rekordy dle vlastních slov skončilo.