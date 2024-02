Koenigsegg zaútočí na rychlostní rekord, Jesko Absolut má zvládnout přes 500 km/h

Najde-li se vhodný kus asfaltu, Koenigsegg Jesko Absolut by mohl jet přes 500 km/h ještě letos, a to ve specifikaci, která bude dostupná zákazníkům.

Čtyřsetkilometrová nejvyšší rychlost byla produkčními auty překonána už před lety, postaralo se o to Bugatti Veyron. Další dvě mety, tedy 300 mph (482,8 km/h) a 500 km/h se však zatím překonat nedaří. Oficiální rekord s hodnotou 447,19 km/h drží už od roku 2017 Koenigsegg Agera RS.

Postupně se objevili vyzyvatelé, jako Bugatti Chiron Super Sport 300+ a SSC Tuatara, kteří jeli i rychleji, ale oficiálně není možné jejich rekord uznat, neboť výsledná rychlost 490,48, resp. 475 km/h není průměrem dvou protisměrných jízd, aby se vyloučil možný vliv větru. Švédská automobilka Koenigsegg ovšem nyní odhalila své ambice překonat nejen ageru RS, ale také oněch 490 km/h speciálního chironu.

Vozem, který to má zvládnout, je model Jesko Absolut. „Naše teoretické modely ukazují, že vůz zvládne přes 500 km/h. Nyní chceme ukázat, čeho je schopný ve skutečnosti,“ nechal se dle webu Carbuzz slyšet Christian von Koenigsegg, zakladatel a šéf značky.

Dodal, že v plánu je jízda tam i zpátky a že vůz bude v takové specifikaci, ve které si jej budou moci zákazníci koupit. To by mělo znamenat, že zákazníkům budou dostupné i speciální pneumatiky, které takový kalup zvládnou; von Koenigsegg v minulosti hovořil o tom, že by mohla být možná rychlost až okolo 530 km/h.

Jestli jesko takový sprint skutečně zvládne, bychom se mohli dozvědět už brzy. „Doufáme, že rekord budeme moci zkusit už letos,“ řekl von Koenigsegg. Ovšem, najít dostatečně dlouhý kus asfaltu, který by byl dost rovný na tak extrémní rychlost – nejen po stránce absence zatáček, ale i nerovností – jistě nebude lehké.