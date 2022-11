Budoucí elektrické modely VW budou mít možná jiný systém označování

V posledních letech se u automobilek, zejména u jejich elektrických modelů, setkáváme s novým modelovým označením. Mercedes používá EQ, Audi e-tron a Volkswagen svoji elektrickou řadu pojmenovává ID. Právě automobilka z Wolfsburgu nyní uvažuje o novém pojmenování elektrických modelů.

Thomas Schäfer, předseda představenstva VW, prohlásil, že automobilka hledá různé možnosti pro nové modely. Existuje možnost, že pro budoucí SUV elektrické modely přibude k označení ID ještě písmeno X.

“Musí to být konzistentní označování napříč portfoliem, které je u nás dost široké a tu a tam se překrývá. Musíme to vyřešit a vypadá to, že číslování v kombinaci s X by dávalo smysl,” prohlásil Schäfer.

Je tak dost možné, že se v příštích letech dočkáme modelů s označením ID.4X, ID.6X a podobně. Je otázkou, zda si specifické modely typu ID.Buzz “nečíselné” označení zachovají. Ostatně, současný model ID.4 se původně jmenoval ID.Crozz.

Volkswagen dával svým vozům vždy skutečná jména, nikoliv číselná. Modely jako Golf, Passat nebo Polo jsou dnes již naprostými ikonami a na světě snad není nikdo, kdo by tyto modely neznal. Schäfer tuto skutečnost nepopírá. “Hlavně jméno Golf má obrovskou hodnotu, značka ID si už své místo taky našla a lidé ID modely nyní rozpoznávají.”

Schäfer dodává, že proces změny názvosloví modelů je dlouhodobý projekt. “Pracujeme na tom, abychom věděli, kam se bude příštích deset let vývoj jmen posouvat. Změna už každopádně začala.”

Pro Volkswagen je samozřejmě důležité, aby v příštích několika letech bylo názvosloví stručné, výstižné, jasně zapamatovatelné a nijak složité.

Jak to vidíte vy? Měl by se Volkswagen i u označení elektrických modelů ID držet spíše skutečných jmen, nebo kombinací čísel a písmen, jak to má pravděpodobně v plánu?