Představte si, že máte na spěch a přijíždíte do čtvrti, kde je nedostatek parkovacích míst. Zůstáváte ale v pohodě, protože navigace vás nezavede přímo na požadovanou adresu, ale na nejbližší volné parkovací místo. Vystoupíte, neřešíte žádné lístečky za okno, jdete zařídit, co potřebujete, pak se vrátíte a odjíždíte. A to bez strachu z pokuty, protože parkovné zaplatila automaticky aplikace v telefonu.

Že to zní jako sci-fi ? Jenže tohle není žádný román odehrávající se v roce 2050. To je popis technologií, které už má lidstvo k dispozici – jen je zatím nepoužívá všude, kde by to šlo. Zatím se z moderních technologií používá hlavně možnost placení parkoviště telefonem. Firmy zabývající se parkováním ale nabízejí třeba i řešení pro hlídání vyhrazených stání.

Využívají k tomu umělou inteligenci, kamery a čidla ukrytá v silnici. Tyto systémy vyvíjí několik firem a ve výběrových řízeních pak soutěží o to, kdo nabídne levnější ale i spolehlivější řešení, které nebude možné snadno obelstít.

Čip pro kurýry i vozíčkáře

Zatímco placení parkovného aplikací je věc, na kterou narazíte ve spoustě měst a obcí, používání moderních technologií u vyhrazených míst pokulhává. „Teď budeme v Poděbradech zkoušet čipy RFID pro označení aut vozíčkářů,“ popisuje Jan Holovský z kolínské firmy Spel. Čidlo tak pozná, že na místě stojí jeho oprávněný uživatel. „Narážíme tady na otázku GDPR, ale pokud se to vyřeší, k označení auta se symbolem vozíku by se mohl dávat čip a ten by pak třeba otevíral vjezd na vyhrazená místa,“ dodává Holovský. Čip může sloužit k otevření závory nebo třeba k ovládání sloupků, které můžou blokovat místo pro hendikepované. Až když se v blízkosti objeví auto s patřičným označením, sloupky zajedou do země a místo uvolní.