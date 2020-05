Budoucnost traktorů je také v hybridech. Naznačuje to Steyr zajímavým konceptem

Elektrifikovaný pohon zřejmě již brzy expanduje také do světa zemědělské techniky. Steyr už představil zajímavý koncept hybridního traktoru.

Hybridní pohon je dnes už běžnou součástí automobilové nabídky, který navíc kvůli stále přísnějším emisním normám dále expanduje. Naopak v ostatních sférách motorových vozidel, například u zemědělské techniky, je zatím méně častým řešením. To by však neznamenalo, že by se neobjevoval i tady. Třeba Steyr již představil zajímavý koncept traktoru s plug-in hybridním pohonem.

Steyr Konzept je vize traktoru nové generace, který se proti soudobé technice v lecčems odlišuje. Primárně především plug-in hybridním pohonem, který kombinuje blíže nespecifikovaný vznětový čtyřválec s generátorem elektrické energie a čtyřmi elektromotory umístěnými v nábojích kol, které umožňují pohon i výhradně na elektřinu. Energii čerpají buď z generátoru elektrické energie nebo z baterií, které lze dobíjet rekuperací při brzdění nebo ze zásuvky.

Tvůrci přitom zdůrazňují výhody hybridního pohonu v traktoru. Jednak výrazně snižuje emise takového vozidla, nejen díky využití elektrické síly, ale díky možnosti zmenšit spalovací motor, jednak zvyšuje pohodlí posádky díky minimálnímu hluku elektromotorů. Plusem je vysoká síla elektromotorů a její okamžitá dostupnost, stejně jako nižší těžiště, zlepšující stabilitu. Jízda čistě na elektřinu je zase ekologická nejen na poli, ale také třeba při průjezdu městem nebo v blízkosti skleníků či stájí.

Autoři šli navíc ještě dál a použili také další vyspělou techniku. Nechybí pohon všech kol pro optimální přenos síly pohonného ústrojí, nezávislé odpružení pro vyšší pohodlí nebo natáčení kol obou náprav pro lepší obratnost. Snižuje to totiž poloměr otáčení.

Za designem stojí centrum CNH Industrial, které bylo za návrh oceněno prestižní cenou Platinum Award v rámci soutěže 2020 MUSE Design Awards. Ústředním prvkem je kabina navržená pro co nejlepší výhled řidiče ven. Ten zlepšuje nejen bohaté prosklení, ale také sada kamer pro výhled do všech stran. Nechybí ani head-up displej promítající důležité informace do zorného pole řidiče nebo dron vybavený snímači plodin, který během práce letí nad před traktorem a poskytuje řidiči potřebné informace v reálném čase.

„Steyr ukázal tuto studii, aby umožnil pohled na budoucnost traktorů. Steyr Konzept je užitečný v tom, že nám umožňuje znovu se podívat na technické možnosti kombinující pohodlí, efektivitu a udržitelnost zcela novým způsobem. Jsme rádi, že jsme zdůraznili konkrétní přístupy k překonání budoucích výzev v zemědělství a ve společnosti obecně,“ říká o konceptu Christian Huber, viceprezident pro značku Steyr.