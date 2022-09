Bugatti aktualizovalo své logo. Nejnudnějším možným způsobem

Automobilky se v poslední době musí vyrovnávat se zrychlenou digitalizací a elektrifikací vozidel, na což mnohé reagují snahou o změnu firemní identity. Připomeňme například proměnu domácí automobilky Škoda, která vsadí na upravené barvy, jiný font nápisu a omezí použití zjednodušeného okřídleného šípu. Přidává se také Bugatti, které však zvolilo podstatně jednodušší (čti nudnější) cestu.

Na změnu firemní identity si Bugatti najalo společnost Interbrand, která má podle tiskové zprávy automobilky s podobnými proměnami 45letou zkušenost a mezi její klienty patří i další slavná jména. Je nám jasné, že za změnu firemní identity Bugatti zaplatilo nesmyslnou částku, ale stojí výsledek za to? Posuďte sami. Původní logo, které bylo pouze s drobnými obměnami používáno od roku 1909, nahradí řešení, které zdánlivě někdo ve spěchu naťukal na počítači během cesty na schůzku s marketingovým oddělením Bugatti. Jde o jednoduchý nápis BUGATTI.

Poupravený byl také font iniciál zakladatele značky EB a odstín charakteristické modré barvy. Nový odstín se jmenuje Bugatti Blue a údajně odkazuje na francouzské počátky značky. Ve všech těch změnách má být zachováno alespoň motto Etore Bugattiho: „If comparable, it is no longer Bugatti,“ tedy volně přeloženo: „Jestli je to porovnatelné, už to není Bugatti.“

Proč se ale Bugatti rozhodlo pro změnu firemní identity? Ve výhledu je elektrifikace značky, byť její šéf Mate Rimac ještě zabojoval za spalovací motor v nástupci modelu Chiron. Zároveň ale už Bugatti nechce být vnímáno jako výrobce hypersportovních aut, preferuje být vnímáno jako výrobce hyperluxusních aut… Zkrátka posun k jakémusi „lifestylovějšímu image“ značky.

Šéfka strategie ve firmě Interbrand, Linda Marquardt, k nové identitě Bugatti řekla: „Nová korporátní identita a korporátní design Bugatti shrnují ikonické dědictví značky, čímž dávají prostor jeho unikátním elementům, jako je logo EB, a zároveň otevírají značku zcela novému světu luxusních zážitků. Je to výjimečný moment pro značku, která znovu definuje vlastní třídu.“

Ať už máte na novou identitu a logo Bugatti názor jakýkoliv (náš je asi zřejmý), máme pro vás jednu dobrou zprávu. Ikonické logo používané od roku 1909 nezmizí úplně – na autech značky se bude objevovat i nadále. Nová podoba bude používána v prodejních a servisních místech, na akcích pořádaných značkou, na jejích webových stránkách a sociálních sítích, v marketingových materiálech, případně také na licencovaných produktech. Nový barevný odstín Bugatti Blue se však na autech objevit může.