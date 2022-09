Příští Bugatti mělo být elektrické, Rimac si spalovací motor vybojoval

Mate Rimac, zakladatel automobilky Rimac a dnes i šéf Bugatti, během rozhovoru pro Top Gear prozradil zajímavosti ze zákulisí převzetí francouzské prémiové značky. Málokdo by totiž asi hádal, že největší tlak na elektrifikaci příštího modelu Bugatti nepřicházel ze strany Chorvatů, ale od představitelů Porsche a Volkswagen.

Něco takového by přitom bylo pro Rimac nesmírně jednoduché. Technikům by stačilo vzít elektrický hypersport Nevera, na jehož vývoji se pracovalo posledních pár let, pozměnit design, nalepit značky Bugatti, udělat pár dalších změn a bylo by hotovo, jak v rozhovoru naznačil šéf značky.

„Ale s vedením Porsche a Volkswagenu jsem se zuřivě hádal, opravdu vášnivě, že příští Bugatti by nemělo být elektrické. A myslím, že to bylo naprosto správné rozhodnutí,“ uvedl Mate Rimac.

Jeho rozhodnutí přitom souvisí jak s historií značky, která se pod vedením VW etablovala díky motorům W16 (jejichž vývoj od prvního Veyronu po poslední Chiron urazil neskutečný kus cesty), tak s rozdělením značek, kdy Rimac zůstává elektrický, zatímco značka Bugatti by měla minimálně v dohledné budoucnosti pracovat se spalovacími motory (a silnou elektrifikací).

„Myslíme, že je důležité mít stále spalovací motor,“ dodal Rimac k budoucnosti Bugatti. V rozhovoru navíc zmínil, že současní majitelé a fanoušci značky mají ke spalovacím motorům pod kapotou silný vztah a umí ocenit jejich kvalitu. Stejně jako Mate Rimac.

Současný šéf obou značek bohužel neprozradil k nové pohonné jednotce Bugatti nic bližšího. Zmínil pouze, že nepůjde o motor W16. A také dodal, že budeme „velmi překvapeni druhem spalovacího motoru,“ který nám v budoucnu značka naservíruje. Evidentně se tak máme opravdu na co těšit.