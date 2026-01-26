Předplatné
Nový elektromobil za cenu 6 iphonů? V Německu to je realita

Ondřej Šámal
Kombinace státní dotace a příspěvku automobilky dělá z nové Dacie Spring suverénně nejlevnější nový automobil v Evropě. Po započtení všech bonusů se cena zastaví na necelých 144 tisících korun.

Německo je největším trhem s automobily v Evropě. V posledních letech se zde prodá přes 2,8 milionu vozů, v Česku je zhruba 230 až 250 tisíc aut. Logicky se proto také jedná o jedno z největších odbytišť elektromobilů, z čehož profitují i v Česku vyrábějící automobilky v čele se Škodou. A také zájemci o ojetinu na elektřinu, kteří si díky tomu mohou vybírat z obrovské nabídky modelů.

Německo až do půlky prosince 2023 poskytovalo na koupi nového elektromobilu dotaci. Ústavní soud ovšem tenhle příspěvek shodil ze stolu. O více než dva roky později je ale na světě nová podpora, která se zaměří primárně na rodiny. Ty s celkovým ročním příjmem do 45.000 eur (1.090.000 Kč) a dvěma a více dětmi mohou dosáhnout na státní příspěvek na koupi vozu ve výši až 6000 eur, což je asi 145.800 korun.

Dotace na pořízení elektromobilu v Německu
Zdanitelný příjem domácnosti Bez dětí1 dítě2 a více dětí
do 45.000 eur5000 eur5500 eur6000 eur
45.001 až 60.000 eur4000 eur4500 eur5000 eur
60.001 až 80.000 eur3000 eur3500 eur4000 eur
80.001 až 85.000 eur-3500 eur4000 eur
85.001 až 90.000 eur--4000 eur
Zdroj: Vláda SRN  

Vedle toho některé značky na německém trhu nabízejí ještě vlastní bonus. Zhruba před dvěma týdny jsme ostatně psali o Dacii Spring, na kterou tamní zastoupení rumunského výrobce dává slevu 5000 eur (asi 121.500 korun). Se státním příspěvkem ve výši dalších šesti tisíc se tak u základní verze Essential s předním elektromotorem o výkonu 52 kilowattů a trakčním akumulátorem s kapacitou 24,3 kWh dostanete z původních 16.900 (410.700 Kč) na 5900 eur, což je v přepočtu 143.400 korun. Jen pro srovnání: nový iPhone 17 s kapacitou 265 GB v Německu pořídíte za 949 eur (23.065 korun), základní Dacia Spring tudíž vyjde na ekvivalent šesti těchto mobilních telefonů. V Česku toto provedení startuje na 419.900 Kč.

Pravda, nejlevnější spring je určen výhradně do města a na krátké trasy. Jako druhé auto v rodině na rozvážení dětí do školy a na kroužky a na nákupy ale poslouží dobře.

Dacia Spring a sprint na letišti • Zdroj: Auto.cz

Nabídka má ale háček. Kombinovat státní příspěvek se slevou od automobilky samozřejmě jde, jedná se ovšem o časově omezenou nabídku. Platí pouze pro vozy objednané do začátku letošního roku do 28. února a registrované nejpozději do 30. září.

Zdroj: Dacia a Motor1, foto: Dacia a auto.cz, video: auto.cz

