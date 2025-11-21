Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Bugatti Veyron Nocturne v zrcadlovém lesku jde do aukce v Dubaji. Existuje jen pět kusů

Bugatti Veyron 16.4 Nocturne
Bugatti Veyron 16.4 Nocturne
Bugatti Veyron 16.4 Nocturne
Bugatti Veyron 16.4 Nocturne
43 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Limitovaná edice Bugatti Veyron 16.4 Nocturne vznikla v pěti kusech výhradně pro zákazníky na Blízkém východě. Jeden z těchto automobilových šperků nyní nabízí aukční síň RM Sotheby's s odhadovanou cenou mezi 41,5 a 52,5 milionu korun.

Bugatti Veyron bylo od počátku výkladní skříní techniky koncernu Volkswagen. Jeho atraktivitu umocňovaly nejen čtyři různé verze, které se v průběhu let objevily, ale také limitované série – od několika málo kusů až po samostatné exempláře. Celkem jich vzniklo něco kolem dvou až tří desítek, záleží, jak pedantští budete při posuzování, ovšem některé z nich mají ve sbírkách přece jen výsadnější postavení.

Například tento Veyron 16.4 „Nocturne“, který je na prodej prostřednictvím aukční síně RM Sotheby's, oslavuje stoleté výročí značky a významné partnerství navázané na Blízkém východě. Celkem vzniklo pět kusů výhradně pro tento region.

Edice „Nocturne“ je považována za vrchol oslavné kolekce prezentované v roce 2009 na dubajském autosalonu. Patří do ní ještě Veyron „Sang d'Argent“ a Grand Sport „Soleil de Nuit“.

Vůz vyrobený v roce 2010 na první pohled vypadá velkolepě a okázale díky panelům z leštěného hliníku. Z něj jsou vytvořeny přední kapota a prahy navazující na klenuté bočnice. Dokonalým kontrastem k zrcadlovým plochám je sytý černý odstín táhnoucí se podél celé středové linie karoserie. Celkový dojem dotvářejí leštěná litá kola a lišty z pozinku kolem oken.

Interiér se nese v elegantním a decentním duchu, ale rozhodně jej nelze považovat za nudný. Kombinuje světle čalouněnou spodní část palubní desky spolu se středovým tunelem, sedadly a stropnicí. Vrchní část palubní desky pokrývá černá kůže, která tvoří lem centrální konzole z leštěné pozinkované platiny.

Původní osmilitrový šestnáctiválcový motor se čtyřmi turbodmychadly o výkonu 1.001 koní má najeto jen 4.219 kilometrů. Karoserii chrání fólie a součástí je i bohaté příslušenství zahrnující nabíječku baterie, plachtu, klíček umožňující dosáhnout maximální rychlosti a návod k obsluze se servisní knížkou.

Konečná cena se odhaduje někam mezi 41,5 až 52,5 milionu korun.

Video placeholder
Bugatti slaví 15 let od pokoření hranice 400 km/h • Zdroj: Bugatti

zdroj info, foto: RM Sotheby's | video: Bugatti

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů