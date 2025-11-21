Bugatti Veyron Nocturne v zrcadlovém lesku jde do aukce v Dubaji. Existuje jen pět kusů
Limitovaná edice Bugatti Veyron 16.4 Nocturne vznikla v pěti kusech výhradně pro zákazníky na Blízkém východě. Jeden z těchto automobilových šperků nyní nabízí aukční síň RM Sotheby's s odhadovanou cenou mezi 41,5 a 52,5 milionu korun.
Bugatti Veyron bylo od počátku výkladní skříní techniky koncernu Volkswagen. Jeho atraktivitu umocňovaly nejen čtyři různé verze, které se v průběhu let objevily, ale také limitované série – od několika málo kusů až po samostatné exempláře. Celkem jich vzniklo něco kolem dvou až tří desítek, záleží, jak pedantští budete při posuzování, ovšem některé z nich mají ve sbírkách přece jen výsadnější postavení.
Například tento Veyron 16.4 „Nocturne“, který je na prodej prostřednictvím aukční síně RM Sotheby's, oslavuje stoleté výročí značky a významné partnerství navázané na Blízkém východě. Celkem vzniklo pět kusů výhradně pro tento region.
Edice „Nocturne“ je považována za vrchol oslavné kolekce prezentované v roce 2009 na dubajském autosalonu. Patří do ní ještě Veyron „Sang d'Argent“ a Grand Sport „Soleil de Nuit“.
Vůz vyrobený v roce 2010 na první pohled vypadá velkolepě a okázale díky panelům z leštěného hliníku. Z něj jsou vytvořeny přední kapota a prahy navazující na klenuté bočnice. Dokonalým kontrastem k zrcadlovým plochám je sytý černý odstín táhnoucí se podél celé středové linie karoserie. Celkový dojem dotvářejí leštěná litá kola a lišty z pozinku kolem oken.
Interiér se nese v elegantním a decentním duchu, ale rozhodně jej nelze považovat za nudný. Kombinuje světle čalouněnou spodní část palubní desky spolu se středovým tunelem, sedadly a stropnicí. Vrchní část palubní desky pokrývá černá kůže, která tvoří lem centrální konzole z leštěné pozinkované platiny.
Původní osmilitrový šestnáctiválcový motor se čtyřmi turbodmychadly o výkonu 1.001 koní má najeto jen 4.219 kilometrů. Karoserii chrání fólie a součástí je i bohaté příslušenství zahrnující nabíječku baterie, plachtu, klíček umožňující dosáhnout maximální rychlosti a návod k obsluze se servisní knížkou.
Konečná cena se odhaduje někam mezi 41,5 až 52,5 milionu korun.
zdroj info, foto: RM Sotheby's | video: Bugatti