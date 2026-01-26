TEST Zeekr X Core – Výkonná prémiovka za cenu základního elroqu
Příchod elektromobility přinesl zajímavou situaci, kdy modely prémiových značek bývají za podobnou cenu jako mainstreamová konkurence. Platí to i pro Zeekr, jehož základní model X je nově na trhu ve vstupní verzi Core. Ta totiž vyjde na stejné peníze, jako Škoda Elroq v úplném základu.
Design, interiér
Čínský koncern Geely je dnes jasně nejúspěšnější čínskou automobilkou v Evropě. Zásadní vliv na tom samozřejmě má Volvo, ale aktivních značek zde má Geely mnohem více. Vedle samotného mainstreamového Geely je zde také užitkový Farizon a Riddara, LEVC vyrábějící taxíky a dodávky, sportovní Lotus, levný Livan, elektrický Polestar, převážně hybridní Lynk & Co, Smart produkovaný ve spolupráci s Mercedesem a vrcholem evropské nabídky je prémiový Zeekr.
Ten patří mezi nejpopulárnější prémiové značky na domácím trhu a stihli si jej všimnout i Evropané. Má totiž pohledný design a především zajímavou techniku. Například nové SUV Zeekr 7X a příbuzný kombík 7GT patří mezi nejrychleji nabíjené vozy v Evropě a krom toho mají také skvělou dynamiku a výbavu.
Na většině trhů se Zeekr začal objevovat teprve loni a platí to i pro Česko, kde za jeho distribucí stojí firma Evoo, která má i autorizovaný servis Zeekr. Evropské prodeje tedy zatím nejsou nijak velké, Zeekr se je proto rozhodl podpořit také uvedením levnějšího modelu. Tím se stal Zeekr X, který techniku sdílí s Volvem EX30, Lynk & Co 02 a také menšími Smarty 1 a 3. Vůz ve vrcholné specifikaci Privilege jsme už měli v testu loni v létě, společnost Evoo ale nově uvedla také základní variantu Core, která je levnější než příbuzné Volvo i Lynk.
S délkou 4450 mm je auto také o kus větší než 4233 mm dlouhé Volvo. Vzájemná kanibalizace prodejů je u této dvojice asi vyloučena zásadně jiným charakterem. Zatímco Volvo je skandinávsky konzervativní, Zeekr spoléhá hlavně na expresivní design. Ačkoliv jde o další malé elektrické SUV, vzhledově se v záplavě generických blobů rozhodně vyjímá. Podobně jako ostatní zeekry má i ten nejmenší denní svícení posazené na kapotě, zde rozvětvené ve tvaru malého písmene h. Hlavní světlomety jsou tvořeny úzkou lištou v nárazníku a protažené přes téměř celou příď.
Netradiční je i boční profil, kde se dvě linky z předních dveří zvedají vzhůru k zádi a ta vyšší plynule přechází v sloupek C karoserie. Ten je vizuálně rozdělený černým plastem, takže vytváří plovoucí střechu. Ke zvláštní změti tvarů pasují litá kola s motivem připomínajícím sněhovou vločku, černá zrcátka sedící na bidélku a také zvolené bílé lakování. Originální je i záď, kde svítilny plynule navazují na okno a spolu s nimi svítí červeně i nápis Zeekr. Celek je rozhodně kontroverzní ale právě originální vzhled je jedním z lákadel nejmenšího zeekru.
Povedený je ale i interiér, který působí prémiověji než v příbuzném volvu. To jsem psal už v testu verze Privilege, ale Core na tom není o moc hůře. Na to má samozřejmě vliv přístup převzatý od Tesly. Tedy interiér v podstatě existuje jen jeden a úroveň výbavy se v podstatě liší jen počtem funkcí na displeji. Zeekr až tak minimalistický není a proti Privilege zde chybí třeba výhřev volantu (dá se připlatit za hezkých 7000 Kč) a sound systém Yamaha, už ten výchozí ale hraje velmi dobře. Také zde není průhledový displej, ale na rozdíl od Tesly nebo EX30 má i základní X digitální přístrojový štít, kde je přehledně zobrazeno to podstatné.
Za povedený lze označit i software Zeekru, který je rychlý a přehledný a nemá zásadní chyby. Pořád mu ale chybí to pořádné finální vyladění a třeba spolupráce s Android Auto občas skřípe, stejně tak povinné asistenty Zeekr stále neumí. Vypínání systémů a mnoho dalších zkratek lze navolit do roletky, dostupné po přejetí prstem z horní hrany. Celkově jde o to lepší mezi čínskými vozy na našem trhu i mezi elektromobily obecně. Navíc i základní verze má spoustu funkcí, některé převzaté přímo z tesly. Na rozdíl od EX30 se nešetřilo na ovládání oken, které zde má klasické rozložení a bytelně působící tlačítka na dveřích. Tlačítky se zde otevírají i dveře a je zábavné sledovat, jak se se situací neznalí spolucestující poprvé snaží z vozu dostat. Méně zábavné to jistě bude v případě nehody, pro kterou tu naštěstí je i mechanická záloha. Každopádně pokud máte rádi netradiční kliky, Zeekr X bude jednou z posledních možností. Čínská vláda totiž podobné způsoby otevírání dveří nedávno zakázala, právě kvůli bezpečnosti.
Ve srovnání s Volvem je o 100 mm delší rozvor (2650 mm vs 2750 mm) a prospělo to prostornosti na zadních sedačkách, kde je opravdu hodně místa na nohy. To je ostatně u čínských aut zvykem, naopak se zde neopakuje problém který známe od jiných značek. Sedadla vpředu i vzadu jsou uchycena dostatečně nízko, takže zbývá i dost místa na hlavu. Přední sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou i ve verzi Core velmi příjemné, proti vyšším verzím jim chybí jen elektronické nastavení. Vepředu není klasický středový tunel, takže místa na nohy je i zde spousta.
V loketní opěrce je prostor na mobil i s bezdrátovým nabíjením a našlo se také dost různých odkládacích míst. Sedačky jsou měkké, ale mají dobrou bederní podporu i boční vedení. Kapacita kufru je 362 litrů, pod podlahou má docela velkou prohlubeň na příslušenství a také je fajn, že opěrky lze sklopit do roviny bez schodu. Také je tu menší přední kufr, jehož objem ale Zeekr neudává. Pro české uživatele je jistě důležitý i fakt, že i základní verze X může mít tažné zařízení s kapacitou až 1600 kg.
Motor, jízdní vlastnosti
Verze Core je novým základem, který se řadí pod střední Long Range RWD. To má baterii NMC o kapacitě 69 kWh, tedy stejnou, jaká je k dispozici i pro EX30. Využitelných je 64 kWh. Core si místo toho vystačí s baterií LFP o kapacitě 51 kWh, z čehož 49 kWh je využitelných. Elektromotor už zůstal stejný jako u vyšší verze, pohon je tedy na zadní kola a výkon 200 kW, opět tedy zrcadlí příbuzné Volvo. Stejná zůstala i provozní hmotnost 1930 kg, zrychlení se ale trochu zhoršilo. Zatímco Long Range má v tabulce údaj 5,6 sekundy na stovku, Core to zvládá za 5,9 sekundy. Obě verze se rozjedou na maximálních 190 km/h.
Dynamika je tedy každopádně i u nejlevnějšího Zeekru velmi dobrá. Reakce na sešlápnutí plynu je okamžitá a s kopancem auto vyrazí kupředu velmi ochotně, navíc mu zůstává dobrá pružnost. Elektronická stabilizace zde není naladěna tak nekompromisně jako třeba u vozů na platformě MEB a tak se s malým zeekrem dá na namrzlých silnicích docela hezky sklouznout. Stejně jako u EX30 jsou tedy jízdní vlastnosti relativně zábavné, jakkoliv podvozek a řízení nejsou naladěny zrovna sportovně. Není zrovna příjemné, když se při rychlém průjezdu zatáčkou měkký podvozek zbytečně moc rozhoupe, ačkoliv náklony karoserie nepůsobí nijak přehnaně.
U verze Privilege jsem si stěžoval na vysokou spotřebu, což ostatně platí i pro Volvo EX30. Vozy postavené na platformě SEA totiž nejsou etalony efektivity. Core je každopádně o kus úspornější než vrcholná čtyřkolka, která si v létě řekla na dálnici o asi 25 kWh/100 km. Tepelné čerpadlo je standardem všech verzí X, v mrazivých dnech jsem po městě jezdil za 16 až 17 kWh/100 km a na dálnici za asi 24 kWh/100 km. Ve spojení se 49 kWh baterií to znamená reálný dojezd ve městě kolem 300 kilometrů a na dálnici něco přes 200.
Nabíjení je stejně jako u verzí s větší baterií 150 kW, což je slušné. Nabíjecí křivka je o trochu horší než u 69 kWh baterie, do 80 % se auto nabije za půl hodiny a to i v zimě, protože si baterii předehřeje. Nabíjení AC auto zvládá výkonem 11 kW a nechybí zde ani funkce V2L, tedy napájení spotřebičů přímo z trakční baterie pomocí redukce a to výkonem až 3,3 kW.
Verze Core standardně vyjíždí na 19“ kolech, zatímco Privilege měla 20“ disky. U té jsem si stěžoval na občasné bouchání od podvozku, které u Core není tak výrazné. Může za tím být i absence čtyřkolky, která u vozů často vede k horšímu komfortu podvozku (například u Enyaqu). Ve srovnání s EX30 je X o trochu komfortnější a netrápí jej ani problém typický pro čínský vozy, nervozita na menších nerovnostech při nižších rychlostech. Auto je stabilní i při vyšších rychlostech, a není třeba jej častěji korigovat volantem. Proti EX30 je o kus lepší odhlučnění a tak ani na dálnici není v kabině přehnaný hluk.
Rekuperace je zde nastavitelná ve dvou úrovních v menu na displeji. Standardní má lehké brzdění elektromotorem, vyšší už docela silné. V obou lze vybrat, jestli auto zcela zastaví, nebo se při dosažení nízké rychlosti kolem 10 km/h přestane zpomalovat. Spolupráce rekuperace s klasickými brzdami je slušná, brzdění působí přirozeně a má dobrý účinek.
|Nejbližší konkurenti
|Zeekr X
|Škoda Elroq
|Volvo EX30
|MGS5 EV
|Provedení
|Core RWD
|50 RWD
|Essential RWD
|Emotion RWD
|Motor
|1x PMSM
|1x PMSM
|1x PMSM
|1x PMSM
|Max. výkon [kW]
|200
|125
|200
|125
|Točivý moment [Nm]
|343
|310
|343
|250
|Převodovka
|stálý převod
|stálý převod
|stálý převod
|stálý převod
|Max. rychlost [km/h]
|190
|160
|180
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,9
|9
|5,7
|8
|Komb. spotřeba [kWh/100km]
|17,4
|15,7-17,3
|17,2
|16,6
|Baterie [kWh] / Dojezd [km]
|49/330
|52/347-377
|49/335
|49/340
|Nabíjení AC / DC [kW]
|11/150
|11/145
|11/134
|7/120
|Hmotnost pohot./užit. [kg]
|1930/550
|1949-2096/406-553
|1840/445
|1635/445
|Max. hmotnost přívěsu [kg]
|1600
|1000
|1000
|750
|Rozměry d × š × v [mm]
|4432x1836x1566
|4488x1884x1654
|4233x1837x1549
|4476x1849x1621
|Kufr zákl. / max. [l]
|362 / 1182
|470/1580
|318 / 904
|453/1441
|Rozvor [mm]
|2750
|2770
|2650
|2730
|Cena od [Kč]
|799.900
|799.000
|865.000
|719.990
Závěr
I nová nejlevnější verze Zeekru X si zachovává dosavadní přednosti. Malé SUV zaujme především odvážným designem, který se liší od veškeré konkurence. Právě vzhled asi bude hlavním důvodem, proč zájemci sáhnou zrovna po tomto voze. Technika vozu je solidní, ale v ničem nevyniká, zato za karoserií se v ulicích otočí kde kdo. Auto ale nabízí také pohodlný interiér s dobře fungujícím softwarem, který trápí jen minimum nedodělků. Spolu s dobrým podvozkem a spoustou místa v kabině je X Core povedeným balením.
U společnosti Evoo auto stojí 799.000 Kč, což už jej cenově řadí do spodních pater elektromobility na českém trhu. Příbuzné Volvo EX30 začíná o 66.000 Kč výše, Lynk & Co 02 je už za 899.995 Kč. S touto cenovkou je už Zeekr X v teritoriu základní Škody Elroq 50, která je jen o 900 Kč levnější. Ta nabídne podobnou baterku, podstatně nižší výkon 125 kW a o kus méně prémiový zážitek. A především na rozdíl od X si ji na ulici nikdo nevšimne.
|Nejlevnější verze modelu
|799.900 Kč (X Core RWD/200 kW)
|Základ s testovaným motorem
|799.900 Kč (X Core RWD/200 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|799.900 Kč (X Core RWD/200 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|799.900 Kč (X Core RWD/200 kW)