Dálniční známka Rakousko 2026: Cena a kde koupit. Platí i elektromobily?
Plánujete cestu autem do Rakouska v roce 2026? Bez dálniční známky se na většině tamních dálnic a rychlostních silnic neobejdete. Letos je navíc poslední šance pořídit si klasickou nalepovací známku – od příštího roku Rakousko přechází výhradně na digitální systém.
Pro rok 2026 došlo v Rakousku k mírné úpravě cen dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny. Řidiči osobních aut i motocyklů si mohou vybrat z několika časových variant podle délky pobytu nebo četnosti cest.
Nejlevnější volbou zůstává jednodenní známka, zatímco roční varianta se vyplatí především těm, kteří Rakouskem projíždějí opakovaně během roku.
|Typ vozidla
|1 den
|10 dní
|2 měsíce
|Roční
|Osobní auto (do 3,5 t)
|9,60 €
|12,80 €
|32,00 €
|106,80 €
|Motocykl
|3,80 €
|5,10 €
|12,80 €
|42,70 €
Kde koupit rakouskou dálniční známku
Nejbezpečnější cestou je nákup přes oficiální kanály rakouské společnosti ASFINAG, která dálniční síť spravuje. Známku lze koupit online v oficiálním e-shopu nebo prostřednictvím mobilní aplikace ASFINAG. K dispozici jsou ale stále i fyzická prodejní místa – například čerpací stanice, trafiky nebo automaty v blízkosti hranic.
Pozor, způsob nákupu hraje u digitální dálniční známky zásadní roli. Pokud si online koupíte dvouměsíční či roční online variantu a nezvolíte nákup na firmu, ale na fyzickou osobu, systém ji bere jako spotřebitelskou smlouvu. V takovém případě se u digitální známky automaticky odkládá začátek platnosti, a to o 14 dní od zaplacení.
Jde o ochrannou lhůtu na vrácení danou legislativou, která ale v praxi často způsobí, že řidič vyrazí na cestu s pocitem, že má vše vyřešené – a přitom známka ještě vůbec neplatí.
Ihned platí digitální známka zakoupená na firmu nebo na místě u oficiálních prodejců, například v automatech nebo na čerpacích stanicích. Právě na tenhle detail se vyplatí myslet, zvlášť pokud vyrážíte do Rakouska na poslední chvíli.
Některé úseky se platí zvlášť
Samotná dálniční známka nestačí na všech úsecích. Některé tunely a horské dálnice mají takzvané úsekové mýto, které se platí zvlášť. Typickým příkladem je Brennerský průsmyk, Tauernská dálnice nebo Arlberský tunel. I když máte platnou známku, za tyto úseky zaplatíte navíc.
Rok 2026 je zlomový i z jiného důvodu. Rakousko potvrdilo, že jde o poslední rok pro klasickou nalepovací dálniční známku. Od roku 2027 už bude možné používat pouze digitální variantu vázanou na registrační značku vozidla. Pokud jste tedy zvyklí na papírovou známku na čelním skle, máte poslední příležitost si ji ještě pořídit. Mapu zpoplatněných úseků česky najdete zde.
Elektromobily známku platí
Majitelé elektromobilů v Rakousku žádnou výjimku nemají. Povinnost mít dálniční známku se vztahuje na všechna vozidla do 3,5 tuny bez ohledu na typ pohonu. Elektromobil tedy potřebuje stejnou známku jako benzinové nebo naftové auto.
Existují v Rakousku dálnice bez známky? Ano, několik krátkých úseků dálniční sítě je od povinnosti dálniční známky osvobozeno. Jde především o příhraniční části dálnic, například úsek A1 u Salcburku nebo část dálnice A12 u Kufsteinu. Tyto výjimky mají za cíl zlepšit plynulost dopravy v pohraničí.
Pokuty a na co pozor
Rakousko patří mezi země s velmi přísnou kontrolou dálničních známek. Kontroly probíhají automaticky pomocí kamer i mobilních hlídek. Pokud jedete bez platné známky nebo zadáte špatnou registrační značku u digitální verze, hrozí vám okamžitá náhradní platba a při jejím odmítnutí může pokuta vystoupat až do výše několika tisíc eur.
Před cestou do Rakouska v roce 2026 se vyplatí zkontrolovat nejen cenu dálniční známky, ale hlavně datum její platnosti. Nejčastější chybou je nákup digitální roční nebo dvouměsíční známky online těsně před odjezdem. Pokud chcete mít jistotu, že vše platí okamžitě, kupujte známku na místě nebo zvolte krátkodobou variantu.
Zdroj: asfinag.at