Renault Duster se vrací. Má zažehnout renesanci značky
Indická divize Renaultu chce zvrátit klesající trend právě představeným modelem Duster. Naší terénní dacii je podobný méně, než by jeden čekal. Jedna klíčová věc však v Indii chybí.
Automobilka Renault je v Evropě skvěle známá, na řadě jiných míst světa tomu však je jinak. Indie k nim patří a Renault jako takový tam v posledních letech vytrvale ztrácí podíl na trhu. Má však v rukávu eso – model Duster.
To je v Evropě sice dacia, ale na řadě míst Asie či Jižní Ameriky se prodává jako Renault. A právě jméno Duster je v Indii známější než celá značka Renault. Když v roce 2012 přišel na tamní trh, stal se jedním z prvních velkých úspěchů francouzské skupiny v Indii – sedm let poté, co vstoupila na tamní trh. Odstartoval tam trend středně velkých SUV se samonosnou karoserií.
Ovšem, už čtvrtým rokem se neprodává. Zkraje roku 2022 skončila jeho výroba pro místní trhy v továrně v Čennai ve státě Tamil Nadu. Od ukončení prodeje velmi oblíbeného 1,5l turbodieselu K9K v roce 2020 totiž prodeje klesaly. Nepřispělo ani to, že indický Renault Duster byl až do svého konce jen modernizací první generace, kterou v Evropě v roce 2017 nahradila generace druhá.
Počet prodaných aut tak z více než 135 tisíc (tržní podíl 4,43 %) ve fiskálním roce 2016-2017 postupně klesal až k necelým 38 tisícům (tržní podíl 0,88 %) ve fiskálním roce 2024-2025. Strategie se však mění, a to právě na indický Den republiky, tedy 26. ledna. Automobilka zde právě představila novou generaci Renaultu Duster, založenou na třetí generaci naší Dacie Duster.
Indický renault jako naše dacia
Vizuálních změn je oproti naší Dacii Duster víc než dřív. Nejde totiž o Renault Duster, který je s Dacií Duster totožný a prodává se např. v Egyptě. Přední světlomety indického Renaultu Duster mají jinou grafiku a jsou kompletně LEDkové včetně dálkových i mlhových lamp. Také vidíme masivní nápis Duster v přední masce.
Podobná změna proběhla i vzadu, kde byly žárovkové lampy v rozích nahrazeny LEDkovými s podobným designem, ale se svítící červenou linkou spojující oba rohové díly. Drobné změny doznala i oblast C-sloupku.
Přepracovaná byla také palubní deska, která mnohem víc připomíná renaulty. Displej přístrojového štítu i centrální displej infotainmentu jsou opticky spojené do jednoho panelu, systém uvnitř nese název openR Link a je postavený na technice od internetového giganta Google.
Po technické stránce jde o podobné auto, jako naše Dacia Duster, ovšem nikoliv úplně stejné. Stojí na upravené verzi platformy CMF-B, uzpůsobené tristnímu stavu silnic indického venkova. Vznětová motorizace chybí, alespoň prozatím; na Ukrajině či v Moldavsku se duster prodává i s dieselem. Podle aktuálně platných informací v Indii bude chybět také pohon všech kol.
Pod kapotou bude k mání mimo jiné nový 1,3l motor TCe 160, který nabídne 163 koní a 280 Nm – více, než dostanete do dusteru v Evropě. Je spojený se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Druhou nabízenou nehybridní motorizací je TCe 100, která spolu s šestistupňovým manuálem tvoří základ nabídky. Z objemu 1,0 litru pooskytuje 100 koní a 160 Nm.
Duster do Indie jako první vůz značky Renault přiváží hybridní pohon. Ústrojí s obchodním názvem E-Tech 160 má atmosférickou osmnáctistovku, stejně jako v Evropě, ovšem k ní je tu osmistupňová samočinná převodovka se dvěma elektromotory. Baterie má kapacitu 1,4 kWh a 80 % jízdy ve městě má proběhnout na elektřinu.
Kde novinka rozhodně není ošizená, je bezpečnostní elektronika. Ta je na evropské úrovni se samočinným nouzovým brzděním, adaptivním tempomatem, 360° kamerovým systémem, hlídačem jízdních pruhů či sledováním dopravních značek.
Nechybí dvouzónová automatická klimatizace, přinejmenším ve vrcholných verzích; tu u nás má až bigster, nikoliv duster. Ve výbavě jsou také luxusní prvky jako ventilované přední sedačky, elektrická prosklená střecha, elektrické páté dveře či aplikace pro dálkový přístup.
Nová je i strategie
„Naší strategií dříve bylo oslovit všechny Indy. To není moje strategie,“ cituje agentura Reuters Françoise Provosta, který převzal otěže skupiny Renault v létě loňského roku. „Cílím na střední třídu, která v Indii roste a chce auta atraktivní, ale s konkurenceschopnou cenou,“ dodal.
Orientace na tyto trhy bude nejen pro Renault klíčová, předpovídá Alexis Albert, manažer v investiční skupině DNCA Finance, která patří k investorům automobilky. „Renault musí zlepšit svůj podíl na trzích s vysokým růstem,“ řekl. Vyspělé trhy, jako Evropa, podle něj příliš neporostou.
Automobilka počítá s tím, že se Renaultu Duster prodá ročně 130–140 tisíc kusů, prozradili agentuře Reuters tři nejmenovaní subdodavatelé dílů. Má se začít prodávat v únoru letošního roku a podle dalšího nejmenovaného zdroje na jeho úspěchu závisí budoucnost značky na indickém trhu.
Automobilka plánuje na indický trh uvést i větší model, který by mohl být obdobně přepracovanou Dacií Bigster na renault, a také zatím blíže nespecifikovaný elektromobil. Duster se má během letošního roku v Indii odhalit i pod značkou Nissan, stejně jako tomu bylo dříve. Jméno se však z Terrano změní na Tekton, jak už automobilka informovala před několika týdny.
Provost si od dusteru a příp. dalších nových modelů slibuje hodně. Doufá v návrat tam, kde značka byla před deseti lety. „Byl bych nadšený, kdybychom měli 5 % z šestimilionového trhu,“ řekl.
zdroje: Renault, Reuters | foto: Renault India | video: Renault India