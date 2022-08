Buick Envista představen, odhaluje nový designový jazyk značky

Americká značka Buick pokračuje v omlazování své nabídky na čínském trhu představením nového šmrncovního crossoveru Envista, který vychází z konceptu Electra-X. Vůz měl být navržen pro mladší a progresivní generace čínských zákazníků i moderní rodiny, které chce oslovit jako temperamentní městské kompaktní SUV.

Jak už bylo zmíněno v titulku, Buick Envista by měl představovat nový globální design značky, který naznačil i koncept Electra-X. Podobnost můžeme vidět například u protáhlých světel, výrazné masky chladiče a opomenout nemůžeme ani nové logo automobilky, označované jako Tri-Shield.

Při pohledu z profilu je Buick Envista klasické moderní SUV-kupé s protáhlejší kapotou, pozvolně klesající zádí a decentně zvýšeným podvozkem. Přesahy karoserie jsou minimální a její lemy zdobí tradiční černé oplastování. Hezky ale působí linka táhnoucí se od oken až napříč posledním sloupkem, která podtrhuje prémiové postavení vozu.

Pokud se podíváme na rozměry, naměříme novému buicku 4638 mm na délku, 1816 mm na šířku a 1565 mm na výšku. Rozvor má hodnotu 2700 mm a v podbězích vidíme 18“ lití kola. Ta jsou standardně stříbrná, stejně jako maska s horizontálními linkami, sportovnější verze GS nicméně nabídne černě lakovanou masku chladiče a černá kola s prosvítajícími červenými brzdovými třmeny.

Kabina zaujme volně stojícím panelem, do kterého automobilka integrovala 10,25“ digitální přístrojový štít a stejně velkou obrazovku infotainmentu. Ten je přitom vybaven hlasovým ovládáním a navigací Baidu, nechybí však ani bezdrátová konektivita Apple Car Play nebo podpora bezdrátových aktualizací.

Novinka by měla mít kůží potaženou palubní desku, černé obložení a chromované dekory. Volant s novým logem má zploštělou spodní hranu, nechybí bezdrátová nabíječka, audio-systém Melody nebo kožená sedadla. Systém ovládání ventilace je zřejmě tlačítkový a tlačítka ovládají i další funkce.

O technických parametrech toho zatím moc nevíme, podle GM by však SUV-kupé mělo stát na nové platformě pro kompaktní SUV. Pod kapotou by měl být 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec, údajně nabízející až 135 kW (184 k), který má spolupracovat s CVT převodovkou. Sprint z 0 na 100 km/h by měl vůz zvládnout za cca 7,9 sekundy a jeho spotřeba by se měla pohybovat okolo 6,5 l/100 km.

Značka začala již nyní přijímat objednávky z čínského trhu, kde ceny startují od 150.000 čínských jüanů - což je asi 535.000 Kč.