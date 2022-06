Buick v Číně představil koncept elektrického SUV Electra-X. A luxusní MPV

Na čínském trhu, který v tiskové zprávě označuje za svůj největší trh, funguje automobilka Buick od roku 1998. Od té doby se jí v Číně podařilo prodat přes 10 milionů vozidel. Dává proto smysl, že svůj plánovaný přerod představuje i zde. Zatímco v USA se Buick pochlubil konceptem elektrického kupé Wildcat EV, v Číně prezentoval koncept elektrického SUV s názvem Electra-X. Kromě něj odhalil také luxusní provedení MPV s názvem GL8, které dostalo přídomek Century.

Koncept Electra-X byl vyvinut šanghajským centrem PATAC (Pan Asia Technical Automotive Center) a naznačuje podobu nové generace elektrických Buicků určených pro čínský trh. Automobilka vzhled Electry-X popisuje jako moderní, prémiový a se sportovním nádechem. Americký koncept Wildcat je originálnější, ale jistá dávka elegance – byť nenápadité – se jeho asijskému sourozenci nedá upřít. Co však na konceptu Electra-X nemůže chybět, to je nové jednodušší logo značky.

Technickým základem bílého SUV je elektrická platforma Ultium koncernu GM, kterou je možné adaptovat pro použití v sedanech či MPV. Stát na ní budou všechny budoucí elektrické Buicky, přičemž s konceptem budou sdílet také jméno Electra. Do roku 2025 automobilka plánuje uvést na čínský trh dvanáct novinek, přičemž pět z nich budou elektromobily, zbytek budou vozy s klasickým či hybridním pohonem.

SUV Electra-X je vybaveno pokrokovými systémy, jejichž nasazení v produkčních vozech chce Buick urychlit. Mezi nimi je 5G připojení s možností vzdálených aktualizací vozů, jízdní asistent Super Cruise či digitální přístrojová deska Virtual Cockpit System, která je zobrazována na 30“ displeji EYEMAX. V interiéru dále najdeme sedačky čalouněné látkou z recyklovaných PET lahví a grafické vzorce se zakomponovanými písmeny GS, což je označení sportovní podznačky Buicku. Mimochodem, druhá (luxusně zaměřená) podznačka Avenir se má dočkat většího rozšíření napříč modelovou řadou.

Druhý představený vůz, Buick GL8 Century, je na rozdíl od Electry-X produkčním vozem. Jde o nejluxusnější provedení modelu GL8, jenž spadá do kategorie MPV a aktuálně je na čínském trhu nabízen v provedeních ES8 a Legacy. Pro představu, na délku vůz měří 5.230 mm, na šířku 1.980 mm a vysoký je 1.867 mm. Luxusní verze GL8 Century má vzhled upravený v duchu nového designového směřování značky s ozvláštněním dvojbarevným lakem karoserie.

Úpravy v interiéru jsou zaměřené především na pohodlí cestujících. To například znamená širší a komfortnější sedačky ve druhé řadě, reproduktory od Bose zabudované do opěrek hlavy, čalounění stropu imitující hvězdnou oblohu a velkou vysouvací obrazovku za první řadou sedadel. Do prodeje na čínském trhu se Buick GL8 Century dostane ještě letos.