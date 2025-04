BYD chystá elektromobil s cenou pod 400 tisíc. Má podrazit nohy hlavní konkurenci

Čínský gigant BYD rozšiřuje svou působnost po Evropě a nově má zastoupení také v hlavní metropoli České republiky. Automobilka zde nabízí dva elektromobily a jeden hybrid. Na ostatních evropských trzích ale najdeme i například kompaktní hatchback Dolphin – konkurenta Peugeotu e-208. A výhledově se BYD hodlá vydat do ještě útlejšího segmentu elektromobilů.

BYD dokazuje, že být velkým hráčem má své výhody. Navzdory globálnímu poklesu zájmu o elektromobily, který v Japonsku dosáhl 33 %, automobilka odešla s pozitivní finanční bilancí a brousí si zuby na největší místní konkurenci. S odkazem na portál Asia Nikkei informuje redakce InsideEVs, že automobilka vyvíjí elektrický kei car s cenovkou v přepočtu kolem 400.000 Kč. Pokud by se něco takového dostalo do Evropy, podrazilo by to nohy i dlouho očekávanému vstupnímu elektromobilu od Volkswagenu.

V Japonsku bude hlavním soupeřem Nissan Sakura, který dobře prezentuje účel nenáročného městského vozu. Pohání jej 47kW elektromotor čerpající energii z 20kWh akumulátoru pro dojezd přibližně 180 km. Výhodou je vysoká akceschopnost díky 100kW nabíjení, takže z 10 na 80 % to trvá jen 40 minut. Podle recenze magazínu Wired utratí majitel vozu za nabíjení v přepočtu necelých 800 Kč měsíčně.

Vzhledem k tomu, že v neprospěch bateriových vozů hovoří stále cena, se chce BYD dostat na hranici 390.000 Kč a to do roku 2026. To už by bylo pro řadu lidí atraktivní, protože i servis elektromobilů vychází levněji ve srovnání se spalovacími deriváty. Segment kei car má striktně dané rozměrové i výkonnostní limity. Délka nesmí přesáhnout 3,4 m, šířka má maximum na 1,48 m a výšku lze dimenzovat do 2 m. Výkon je omezen na 47 kW.

Na druhou stranu, co by automobilce bránilo vzít techniku takového prcka a vsadit ji do větší karoserie, lépe odpovídající trendům evropského trhu? Rozhodně by to bylo zajímavé zpestření, protože opravdu malých aut typu Citroën Ami, Dacia Spring nebo Hyundai Inster je v Evropě málo. To je ale pouze teorie.

Zatím si tak budeme muset vystačit s elektrickým SUV – kupé Sealion 7, vybaveným 91kWh akumulátorem. Ten vystačí pro ujetí 502 kilometrů. Zajímavé je i po praktické stránce, protože kromě zavazadelníku o objemu 520 až 1.789 litrů nabídne i 58litrový přední úložný prostor.

Alternativou je elektrický sedan Seal s menší 82,5kWh baterií, na kterou ale ujede 570 km. Stovku pak zvládne za 3,8 sekundy.

Třetím a posledním u nás dostupným modelem je Seal U DM-i. Plug-in hybridní soustava nabízí kombinovaný dojezd 1.125 km, z toho 125 km v čistě elektrickém režimu. I s pohonem všech kol činí spotřeba paliva 5,9 l/100 km.

