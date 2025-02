BYD dává do aut zdarma svůj autopilot. Na burze je z toho panika

Hodnota několika čínských automobilek prudce klesala. Může za to rozhodnutí BYD dávat do základní výbavy svých modelů nový systém pokročilého řízení. Čeká se, že na to zákazníci uslyší.

Automobilka BYD tento týden představila nový systém autonomního řízení. Ten nazvala příznačně Boží oko. Objeví se v základní výbavě 21 modelů značky včetně toho nejlevnějšího.

Novinka zaskočila konkurenci i investory. Okamžitě začala růst hodnota akcií BYD a naopak konkurenti začali ztrácet. Například akcie Geely nebo Xpengu přišly rázem zhruba desetinu hodnoty. Nakonec se obchodování uklidnilo, nejspíše proto, že si investoři uvědomili, že nový systém bude něco stát, a to může ohrozit ziskovost.

Není to ale tak, že by všechny vozy BYD nově uměly jezdit samy. Nový systém je k dispozici ve třech verzích a s různými schopnostmi. I ten základní ale umí věci, které jsou dosud u většiny vozů jen za příplatek nebo se pojí s vyšší výbavou, případně hlavně u menších a levnějších modelů vůbec nejsou k dispozici. I to nejobyčejnější Boží oko má umět řídit auto na dálnici. Vyšší dvě verze by to pak měly zvládnout i v městském provozu. Ty ale budou dostupné jen pro luxusnější značky skupiny, vozy s logem BYD si musí vystačit se základní verzí.

I ta spoléhá na plejádu kamer a radarů, které mají být součástí výbavy i vozů s cenovkou do 300 tisíc korun. Konkrétně jde o 12 kamer a 17 radarů. Vyšší verze využívá i lidar, ta úplně nejvyšší má lidary tři. K tomu všemu je samozřejmě potřeba výpočetní technika s dostatečným výkonem, aby zvládla všechny získané údaje rychle analyzovat.

BYD předpokládá, že za dva až tři roky budou podobné systémy v autech nutné a bez nich se těžko něco prodá.

Novinka ukazuje, jak zásadně se vozy změnily. Dříve auta žádný mozek neměla, nyní nová architektura vozů BYD stojí na centrálním procesoru, umělé inteligenci, která běží ve voze i v cloudu automobilky, a samozřejmě připojení auta k internetu věcí. Samotná mechanická část auta je jen...

BYD nebyl v autonomních vozidlech průkopníkem. V posledních letech ale v tomto směru investoval a pracují pro něj tisíce odborníků na tuto oblast. Automobilka uvádí, že loni se v rámci testování nového systému najelo 72 milionů kilometrů denně. Takový objem je nejspíše realistický jen pokud se do něj zapojila i prodaná vozidla.

Zpozornět by měly i evropské automobilky. Nový přístup BYD, největšího čínského výrobce aut, může znamenat riziko ostřejší konkurence i na evropském trhu. Pokud čínská vozidla budou mít v základu systémy, které evropské vozy nemají vůbec nebo jen za poměrně vysoké příplatky, může jim to dát výraznou konkurenční výhodu. Řada nových evropských vozů navíc kvůli tlaku na co nejnižší výrobní náklady má jen asistenční systémy, které jsou povinné. Ty pokročilejší nenabízí ani za příplatek. V přímém srovnání s čínskými rivaly pak mohou působit zastarale.

BYD byla loni devátou největší automobilkou světa, je jen v těsném závěsu za Hondou a Fordem. Prodala téměř čtyři miliony vozidel a v žebříčku se postupně dere vzhůru.