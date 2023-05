Bývalí inženýři Saabu se pustili do elektromobilu. Emily s obří baterií slibuje dojezd 1000 km

Je tomu více než deset let, kdy zkrachovalou automobilku Saab koupila čínská společnost NEVS. Ani té se příliš nedaří, což se nyní pokusí změnit elektromobilem, na kterém pracovali několik měsíců zkušení inženýři padlé švédské automobilky.

Čínská realitní společnost Evergrande Group v roce 2019 převzala kontrolu nad NEVS, ale poté se sama dostala do velkých finančních problémů a vše nasvědčovalo smutnému konci.

Minulý týden napsal Peter Dahl, programový ředitel NEVS, na LinkedIn zprávu, která mnohé překvapila: “Konečně můžeme odhalit jeden z našich tajných projektů, na kterých NEVS pracuje. Nemyslím si, že by někoho napadlo, že by bylo možné přejít od prázdného listu papíru k řízení hotových aut za několik měsíců. S úžasným a oddaným týmem je ale všechno možné. A my jsme to dokázali!”

Video se připravuje ...

Elektrické GT Emily má ujet na jedno nabití více než 1000 km a to díky obří 175kWh baterii. U každého kola je elektromotor o výkonu 121 koní, což dělá v celkovém součtu 484 koní. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Emily za 4,6 sekundy. V plánu je také ostřejší verze s výkonem přesahujícím 600 koní a zrychlením na stovku za 3,2 s.

Dahl, který je zároveň bývalým inženýrem zaniklé automobilky Saab, dodal k modelu Emily následující: “Možnosti vektorování točivého momentu jsou fantastické. Veškerý točivý moment je pod kontrolou, je to jako přechod ze slalomových lyží na lyže carvingové. Motory u kol navíc zajišťují eliminaci veškeré vůle, což má za následek neuvěřitelně přímý a pevný pocit.”

Design Emily, který se nápadně podobá modelům značky Saab, měl na starosti nejmenovaný italský designér a své si k designu řekli také bývalí designéři Saabu. Ředitelka NEVS Nina Selander nyní hledá kupce pro tento projekt: “Projekt je na prodej. Je radost mít možnost ho ukázat.”

Dahl prohlásil, že do produkčního zpracování modelu Emily zbývá zhruba rok a půl: “Všechno je připraveno k tomu, abychom se posunuli blíže výrobě. Prototypy jsou plně pojízdné, ale chybí jim airbagy a automatické brzdové systémy.”