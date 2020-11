Cadillac se chce zbavit části svých dealerů, využije k tomu elektromobily

Cadillac, jedna z nejznámějších amerických prémiových značek, se chystá uvést na trh svůj první čistě elektrický model, kterým bude crossover s podivným označením Lyrig. Pro Cadillac se ovšem jedná pouze o začátek – do roku 2030 by se totiž tato značka ráda stala plně elektrickou. Kromě toho navíc automobilka zvyšuje svůj budget na investice do autonomních technologií, které jsou pro luxusní značky další aktuálně důležitou záležitostí.

Jedním ze znaků prémiových značek ovšem bývá i jistá nedostupnost. Nechcete zkrátka vidět autosalon s prémiovými modely na každém rohu. To si měl uvědomit již dřívější ředitel Cadillacu, Johan de Nysschen, podle něhož měl Cadillac ve srovnání s konkurencí až příliš mnoho poboček i servisů. V roce 2016 proto Nysschen přišel s programem, který nabízel dealerům Cadillacu 100.000 až 180.000 dolarů za ukončení spolupráce.

Část dealerů to sice přijala, jenže očekávaný pokles se nedostavil. Vedení značky se proto nyní rozhodlo, že svůj nástup elektrifikace spojí s další vlnou zlatých padáků pro své dealery. Kdo chce totiž nabízet elektromobily Cadillac, ten musí investovat okolo 200.000 dolarů do nabíjecí infrastruktury, výcviku personálu, vybavení a dalších "drobností".

Kdo tedy nebude chtít investovat do příprav na prodej elektrických Cadillaců, ten by měl dostat od automobilky nabídku na zrušení dealerství se zlatým padákem v rozsahu 300.000 až 500.000 dolarů. To je asi 6,6 až 11 milionů korun. Pro některé z nejmenších dealerství by přitom tato částka mohla představovat zisky za 5 až 10 let prodejů vozidel značky Cadillac, jak uvádí Automotive News.

Zástupci některých dealerství ovšem v rozhovoru pro Automotive News uvedli, že ani 500.000 dolarů není dostatečnou částkou. „Jakákoliv franšíza může mít i v nejhorším dni hodnotu přes milion dolarů, bez ohledu na to, kolik aut dealer prodává,“ uvedl jeden z prodejců. Současně také dodal, že některá dealerství si mohou během roku přijít i na půl milionu dolarů, takže se jim částka nabízená automobilkou rozhodně nevyplatí.