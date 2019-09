Čech si postavil auto svých snů. Škoda RSJ 300 má motor z motocyklu

Už na první pohled je patrné, že vůz vychází z legendárního škodováckého kupé 110 R. Jeho "kastle" skutečně posloužila jako základ, v mnoha ohledech se ale liší - je například výrazně snížená. Tvůrce Martin Jeřábek ostatně přiznává, že si chtěl postavit závodní auto, jak si ho představuje on.

I proto se například nepustil do výroby repliky Škody 130 RS. Přiznává však výraznou inspiraci prototypem Škody 200 RS. "Říkal jsem si, jak by asi tohle auto vypadalo dnes, kdyby jeho konstruktéři měli přístup k moderním materiálů," prozrazuje Jeřábek, který si už dříve postavil závodní Škodu Rapid 130 R/H a přítelkyni pak Škodu 1000 MB B5. Rapida však už "huntovat" nechce, proto se pustil do třetího závodního projektu.

Práce na Škodě RSJ 300 začaly zhruba před rokem. Předtím ale Jeřábek dlouho řešil design, údajně asi tři měsíce ladil konečné tvary na modelu z polystyrenu. A přemýšlel, jak zajistit co nejlepší aerodynamiku, co nejnižší hmotnost a co nejlepší jízdní vlastnosti.

Od začátku tak věděl, že motor posune před zadní nápravu, aby byl víc uprostřed. Právě pohonná jednotka je jednou z nejzajímavějších věcí na tomto autě. "Původně jsem chtěl použít motor z Kawasaki Ninja H2R, ale nepovedlo se mi ho sehnat," popisuje Jeřábek. Nakonec tedy sáhl po hnacím ústrojí z jiné rychlé motorky - BMW S1000 RR. Díky němu dostal k hraní 219 koní.

Relativně nízký točivý moment motocyklového agregátu pak vyřešil instalací rozety se 60 zuby, která tak na zadní kola přenáší výrazně jiný "krouťák" než v případě motorky. Motor doplňuje sekvenční převodovka, která umožňuje řadit pod plným plynem. "Zatím jsem s autem ujel asi jen 200 metrů, kvůli slavnostnímu odhalení, k němuž došlo teď o víkendu, jsem na víc neměl čas. I tak to byl zážitek. Když máte hned za hlavou 15 tisíc otáček, vyvolá to husí kůži," říká se smíchem Jeřábek.

Rád by se však v blízké budoucnosti dostal na ještě vyšší výkon, metou je 300 koní. Pomoci má přeplňování kompresorem. Vůz přitom váží jen 700 kilogramů.

Škoda RSJ 300 vznikla opravdu jako závodní stroj. I proto si její tvůrce nechal v mnoha ohledech poradit od kolegů-závodníků, ale třeba i od designérů. A na detailech je to vidět. Práci si však Jeřábek obstaral z velké míry sám.

"Dělal jsem na autě po zaměstnání, v posledních měsících i dlouho do noci. Až v pozdější fázi mi s elektrikou pomohl kamarád," popisuje Jeřábek, kterého potěšily převážně pozitivní reakce na jeho výtvor. Už mu prý také psalo několik lidí, jestli by jim něco podobného nepostavil.

"Zatím odpovídám, že ne. Ale třeba jednou, až nebudu mít co dělat s časem, někomu vyhovím. Práce na autě sežerou spoustu času. A já mám malého syna, chci se věnovat hlavně rodině," uzavírá.

Foto: Jan Růžička