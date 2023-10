Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

O uplynulém víkendu přišlo nevyhnutelné. Max Verstappen si v sobotním sprintu Velké ceny Kataru definitivně zajistil mistrovský titul pro rok 2023 a to pět závodních víkendů nebo chcete-li, šest závodů před koncem sezóny. V tomto ohledu vyrovnal rekord Michaela Schumachera z roku 2002, který svůj pátý mistrovský titul slavil také šest závodů před koncem sezóny.

Takto asi nejlépe můžeme vystihnout, jak moc byl Max Verstappen při cestě za svým třetím titulem v řadě dominantní. Dle jeho slov nehodlá přestat. Minimálně do roku 2028, kdy mu končí smlouva s Red Bullem.

Verstappen se v řadě rozhovorů opakoval v tom, že svůj cíl si ve formuli 1 pomyslně odškrtl získáním prvního titulu v roce 2021 a všechno ostatní je jen příjemný bonus. Rekordy nejsou to, co ho pohánějí. A také naznačuje, že pokud nebude do formule 1 po roce 2028 dostatečně zapálený, může ji v klidu opustit.

V souvislostí s tím se ví, že Verstappen již nyní nahlas hovoří o pozitivním vztahu k ostatním závodním sériím, zejména vytrvalostnímu šampionátu WEC a slavnému závodu Le Mans. Je to něco, čeho chce být v budoucnosti součástí. Samozřejmě jako jezdec. Je dokonce dost možné, že ani nebude muset opustit Red Bull.

Red Bull totiž v kombinaci s geniálním Adrianem Neweym pracují na hypercaru s označením RB17. Dvoumístný speciál určený pro závodní okruhy bude díky hybridnímu osmiválci dosahovat výkonu přesahující 1100 koní. Výroba by měla začít v roce 2025 a je omezena na 50 kusů.

Zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace ze strany Red Bullu o zapojení se do závodního programu vytrvalostních závodů. Vzhledem ke zvyšující se popularitě šampionátu WEC se to může zdát jako zajímavá výzva. To platí i pro samotného Verstappena, který tou dobou může mít několik dalších titulů ve formuli 1 a po nové výzvě bude extrémně hladový.