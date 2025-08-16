Volkswagen nabízí vyšší výkon za měsíční paušál. Je drahý a rozdíl těžko poznáte
Britské zastoupení Volkswagenu u elektrického hatchbacku otevírá možnost vyššího výkonu. Kilowatty navíc si můžete pořídit za měsíční poplatek v řádu stovek korun.
Se stále větším množstvím funkcí se v autech otevírá možnost volitelných balíčků, které nebudete muset zaškrtnout při pořízení, ale budete si je moci na dálku aktivovat v případě potřeby. Například vyhřívání předních sedadel v našich podnebných podmínkách potřebujeme od října do dubna. Málokdo také během léta jezdí za tmy, tudíž se mu matrixové světlomety vyplatí především během podzimu a zimy.
U elektromobilů se navíc otevírá možnost regulovat výkon na přání, což je proces, který je o poznání jednodušší než u klasických aut se spalovacími motory. Zjednodušeně řečeno to vyžaduje pouze datový tarif na integrované kartě SIM v autě a několik řádků kódu v řídicí jednotce.
Pomyslným lakmusovým papírkem je v tomhle ohledu Volkswagen ID.3 ve verzi Pro a Pro S, který na britském trhu standardně vyjíždí se zadním elektromotorem APP310 se 150 kilowatty. Pokud však chcete verzi s výkonem vyšším o 20 kW, můžete si vybrat z několika typů příplatků. Doživotní zvýšení, jež se váže k autu, nikoliv k majiteli, stojí 649 liber, což je asi 18.450 korun. K dispozici jsou ovšem i kratší balíčky.
Za roční předplatné dáte 165 liber (4690 Kč), v případě měsíčního paušálu platíte pravidelně 16.50 liber, tedy asi 469 korun.
Vedle vyššího výkonu se navíc dočkáte také větší síly. Točivý moment totiž vzroste z 265 na 310 Nm, přičemž akční rádius na jedno nabití zůstane nezměněn.
Z pohledu pojištění, které bere v potaz výkonové parametry vozu, se nic nemění. Volkswageny ID.3 Pro a Pro S jsou ve Velké Británii v silnější variantě registrovány automaticky.
Zdroj: Autoexpress, video: auto.cz, foto: auto.cz