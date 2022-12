Česká dálniční známka 2023: Kde koupit, ceny, eko sazby, změny údajů, časté otázky

Kdo a kde musí mít dálniční známku?

Na úplný úvod se hodí připomenout, že dálniční známka se týká pouze vozidel s pohotovostní hmotností do 3,5 tuny. Těžší auta spadají do mýtného systému.

Existují i výjimky, kdy je osobní auto od "dálničky" osvobozené (typicky elektromobily a historická vozidla), ty uvádíme níže v článku.

Dálniční známku je potřeba mít na zpoplatněných úsecích dálnic, ještě než na úsek najedete.

Jak a kde koupit dálniční známku 2023?

I elektronickou "dálničku" lze koupit jako dárek. Stačí znát registrační značku (SPZ) obdarovaného a jako kontaktní email uvést váš, aby se o koupi nedozvěděl předem...

2023 cena dálniční známky v ČR

Kolik stojí česká elektronická "dálnička" pro rok 2023? Časové varianty i ceny zůstávají stejné jako předchozí rok. Platnost se počítá vždy od prvního dne platnosti.

Např. roční známku tedy není nejvýhodnější kupovat se začátkem roku (jako to bývalo u papírových vinět), ale můžete kdykoli.

Časová platnost Cena 10denní 310 Kč (Eko cena 155 Kč) 30denní 440 Kč (Eko cena 220 Kč) roční (365 dní) 1500 Kč (Eko cena 750 Kč)

2023 Eko cena dálniční známky

Jaké jsou podmínky získání Eko ceny dálniční známky? Tato snížená sazba (155/220/750 Kč) je pouze pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem. Vozidla na LPG i většina hybridů tedy platí plnou výši.

Vozidla osvobozená od dálničního poplatku

Která vozidla dálniční známku nemusí mít vůbec? Existují následující výjimky:

Automaticky jsou od poplatku osvobozena:

Vozidla na elektrický, vodíkový nebo hybridní pohon (emise CO 2 do 50 g/km), pokud mají přidělenou speciální registrační značku (začíná písmeny EL)

do 50 g/km), pokud mají přidělenou speciální registrační značku (začíná písmeny EL) Historická vozidla se zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla

Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP či ZTP/P

Vozidla k přepravě nezaopatřených dětí, léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou

Motorky

Na základě žádosti mohou být osvobozena:

Vozidla na elektrický pohon, vodík, či hybridní pohon (hodnota emisí CO 2 do 50 g/km) bez speciální registrační značky

do 50 g/km) bez speciální registrační značky Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob

Vozidla na elektrický, vodíkový nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO 2 do 50 g/km), jsou-li registrována v zahraničí

Celý proces podání žádosti o osvobození od dálniční známky najdete v infografice.

Změny údajů u dálniční známky 2023

Pokud měníte RZ (SPZ) z důvodu jejího zničení, nebo ztráty, můžete si zažádat o změnu tohoto údaje u el. dálniční známky. To je jediná výjimka, jinak je dál. známka vždy pouze pro jedno vozidlo (SPZ) a její převod není možný.

Změna státu registrace vozidla/RZ (SPZ): Změnu je možné provést pouze jednou a to před počátkem platnosti. Pouze při nákupu u distributorů lze případné změny provést i do 15 minut po nákupu.

Změna počátku platnosti: Změnu je možné provést pouze jednou a to před počátkem platnosti. Nové datum počátku platnosti nesmí být dříve, než aktuální den. Datum počátku platnosti nesmí být později než 3 měsíce od data nákupu. Pouze při nákupu u distributorů lze případné změny provést i do 15 minut po nákupu.

Změna notifikačních údajů (e-mail/telefonní číslo): Změnu je možné provést pouze jednou denně.

Změny těchto údajů provedete po přihlášení do sekce Správa elektronické dálniční známky. Připravte si autorizační kód z Potvrzení o úhradě, který přišel na dříve zadaný email.

Často kladené otázky

Je elektronická dálniční známka platná hned po zaplacení?

Pokud chcete platbu v eshopu co nejrychlejší, zvolte platbu kartou. Bankovní převod může trvat i několik dní.

Při platbě kartou se platba obvykle provede okamžitě a elektronická známka je platná ihned. Ke zpoždění platby ale dojít může, v tom případe je známka platná až po přičtení platby, což může trvat i desítky minut. A to i v situaci, kdy známku kupujete s okamžitou platností.

Jak zjistím skutečný počátek platnosti?

Skutečný počátek platnosti známky si můžete ověřit na Potvrzení o úhradě, které vám přijde do uvedeného e-mailu po připsání financí na účet provozovatele el. známky.

Pokud vám potvrzení dosud nepřišlo (může mít zpoždění, nebo být ve spamu), začátek (i konec) platnosti si snadno ověříte na webu edalnice.cz, konkrétně v sekci Ověření platnosti.

Při platbě el. dálniční známky jsem zapomněl zadat variabilní symbol, nebo v něm udělal chybu. Co teď?

Pokud variabilní symbol v platbě zcela chybí, nebo je neexistující, peníze se vrátí stejnou cestou, jako byly placeny. Pokud jste se však nešťastně trefili do čísla, které odpovídá VS jiného řidiče, nevratně jste mu el. dálniční známku koupili...

Prodávám, nebo kupuji auto. Jak je to s platnou el. dálniční známkou, kterou teď má?

Elektronická dálniční známka je vázaná vždy na konkrétní RZ (SPZ). Pokud tedy s přepisem měníte i registrační značku (což je dnes dobrovolné) a dálniční známka je již v platnosti, přijdete o ni. Zároveň nelze původní známka převést na jiné (nové) auto.

Jedinou výjimkou jsou "poznávačky" na přání, kde zákon umožňuje přenést značku mezi vozidly (změnou zápisu v technickém průkazu vozidla).

Mám platnou elektronickou dálniční známku, ale přišel mi email o stornu objednávky. Co se děje?

Informace o stornu objednávky pochází z jiného, nedokončeného pokusu o objednávku, kdy nedošlo k platbě. Pokud jste jiný pokus dokončili, není potřeba této zprávě věnovat pozornost.

Existuje denní elektronická dálniční známka?

Dálniční známka na jediný den by se mnohým hodila, v roce 2023 však stále nepůjde koupit. Vypadá to však, že pro rok 2024 by již mohla být k dispozici.

